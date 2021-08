Alerte 5, de Max de Radiguès : comme des mouches dans un bocal

Le niveau d’alerte terroriste qui monte d’un cran, on connaît ça, on est habitués : on vit avec le plan Vigipirate depuis des décennies, on accepte de voir son sac fouillé à l’entrée des lieux publics et de sortir les objets métalliques de ses poches avant de passer les portillons. Mais certaines conséquences peuvent être bien plus lourdes, c’est le cas dans Alerte 5 où l’annonce d’une menace terroriste imminente contraint les autorités à couper tout contact avec les stations spatiales en orbite et avec une base installée sur Mars où se retrouve enfermé en vase clos un groupe de jeunes.

Rapidement, la tension monte, les soupçons des uns pèsent sur les autres, les relations se détériorent et, sans aucune autorité vers laquelle se tourner, les rapports de force commencent à sortir des lignes tracées par les règles de l’organisation spatiale. Les cinq astronautes retrouvent soudain leurs penchants naturels et la situation déjà tendue risque d’exploser à tout moment. Sans même l’appui d’un missile terroriste...

Max de Radiguès est un auteur que je suis avec grand plaisir depuis des années. Remarqué dès ses premiers albums en noir et blanc chez L’employé du Moi, à Bruxelles, sa ligne claire très lisible et son goût pour les personnages d’adolescents lui ont rapidement permis de rencontrer le succès auprès du public de cette tranche d’âge, notamment avec des titres comme L’Âge dur ou Frangins. Bâtard, une histoire de cavale d’un ado et sa mère après un casse magistral, a été quant à lui couronnée par le prix Polar SNCF en 2018. Depuis quelques années, Max de Radiguès pilote en outre la collection de bandes dessinées des Éditions Sarbacane.

Avec Alerte 5, un titre qui s’apparente à première vue à la SF, pour le décor du moins, ou à l’anticipation, Max de Radiguès ne se détourne pas pour autant de son sujet de prédilection : les transformations et les passages obligés qui mènent de la sortie de l’enfance à l’âge adulte. Le huis clos forcé entre les personnages, le sevrage des réseaux sociaux et de tout type de communication à distance, poussent peu à peu les personnages dans leurs derniers retranchements. La base martienne devient une sorte de laboratoire humain où la dynamique de groupe peut s’observer minute après minute, comme dans une émission de télé-réalité, mais sans le script et les épreuves scénarisées par les producteurs. Au fil de planches, on pense tantôt au « Loft » ou à Sa Majesté des Mouches, bien sûr, mais l’auteur a conservé suffisamment de retournements dans sa manche pour que l’histoire prenne les lecteurs par surprise et aboutisse loin de là où on pensait la voir s’écraser.

Avec nouvel album en noir et blanc publié chez Casterman, aussi lisible et haletant que les précédents, Max de Radiguès démontre qu’il a un talent impressionnant pour faire vivre des ados de papier et les immerger dans les codes d’un genre différent à chaque sortie : après le road movie et le polar, il fait des merveilles avec un récit d’anticipation spatiale. On a hâte de voir ce que donnerait son imagination dans des registres que l’auteur n’a pas encore abordés : des vampires, de l’héroïc fantasy ou d’un survival post-apocalyptique ? Qui sait, c’est peut-être déjà en préparation...