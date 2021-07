La science-fiction, une “littérature de solutions” ?

Anticipation propose un format de revue-livre imaginé depuis 2018 par Marcus Dupont-Besnard, journaliste scientifique à Numerama, et Jeanne L’Hévéder, documentariste radio. Cette nouvelle parution se base sur des enquêtes dédiées aux futurs possibles, autour de grands entretiens inédits — dans les domaines de la littérature, des sciences et plus encore…

L’objectif ici est de donner à voir ces mondes postapocalyptiques, qu’ils soient dans la fiction, ou bien qu’ils relèvent d’effondrements réels ou potentiels. Ils deviennent alors des laboratoires pour penser les renouveaux, une forme d’enquête inédite au cœur des mondes après la fin du monde.

Il est proposé aux lecteurs d’aller-delà du cliché du chaos et du désespoir apposé à ces mondes pour y chercher les critiques, craintes et désirs du présent. Derrière son apparent chaos, l’imaginaire postapocalyptique semble apporter une lecture critique de notre époque, mais aussi des formes d’espoir et des pistes de solutions face aux défis les plus brûlants de l’actualité. On pensera naturellement à la crise climatique que nous traversons, à la pandémie, ou aux inégalités sociales...

Cette exploration plonge dans les récits de l’après, au fil d’entretiens avec des romancières telles qu’Estelle Faye, Mary Robinette Kowal, Ketty Steward, mais aussi avec les collapsologues Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, des biologistes, un paléontologue, un géographe, des universitaires du monde des lettres. Sera aussi présente Pia Guerra, la créatrice de la bande dessinée Y le dernier homme.

Enfin, les jeux vidéo seront abordés, en présence notamment d’une character artist de The Last of Us Part II.