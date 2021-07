  La Mala Vida : six petites histoires qui déstabilisent l’Argentine

Un malfrat sans envergure, un policier alcoolique, un patron de presse et un magnat de la pègre, un homme influent dans le monde du sport et... sa fille photographe amateur. Ces six trajectoires, plus retorses que droites, finiront par s'entremêler pour faire basculer à tout jamais la destinée du pays le plus au sud des deux continents américains.

La couverture résume en une image la structure de l'épais récit qu’elle protège : six personnages, cinq hommes et une femme, assistent à la mise en terre d’un cercueil. Quatre occupent le devant de la scène, ce sont les plus âgés, deux jeunes se tiennent en retrait, et un septième personnage est à moitié caché par les autres, au centre de l’image. Il y a ce que l’on voit et ce que l’on devine ; ce qui est dit et ce qui doit être déduit. Il en va ainsi d’un bout à l’autre de cet épais roman graphique publié chez 6 pieds sous terre, signé Guillaume Penchinat pour le dessin et Sylvain Ricard au scénario.

Sylvain Ricard choisit de raconter son histoire en trois chapitres, qui chacun repassent le cours des évènements, concentrés sur quelques journées, mais l’éclairent du point de vue subtilement décalé des différents personnages. Ce qui semble être un trou dans le fil d’un premier récit devient un point central dans l’histoire qui suit, les retournements des uns faisant la lumière sur les points d’ombre des autres. C’est malin, c’est habile et cette technique narrative, loin d’être un simple choix formel, permet aux lecteurs d’entrer en profondeur dans le tissu de relations, de jeux de pouvoir et de forces qui relient les personnages.

À l’instar des séries télé qui familiarisent les téléspectateurs avec les protagonistes par scènes qui se suivent, parfois sur de très longues périodes, La Mala Vida permet aux lecteurs de passer du temps avec les héros et de les connaître, scène après scène, dans des situations variées, mais qui en disent long sur leur manière de réagir et de se comporter. En plus des personnages déjà évoqués, on croisera aussi une prostituée obèse, un général taiseux, un garde du corps mal en point et des chauffeurs de limousine.

Par son dessin réaliste, mais dépouillé, Guillaume Penchinat laisse lui aussi beaucoup de place à l’imaginaire des lecteurs pour donner chair à ces personnages de papier. Leurs traits simples permettent une lecture aisée, chacun des sept personnages étant reconnaissable à sa silhouette et à ses traits principaux, mais bien vite la dynamique du récit et de ses rebondissements vont donner lieu à des scènes d’action et des confrontations réjouissantes, où le dessinateur complète son trait hérité de la bande dessinée semi-réaliste franco-belge par des effets de mouvements tirés notamment du manga.

La combinaison est efficace, la mise en scène réussie et in prend un véritable plaisir à reparcourir pour la deuxième, puis la troisième fois, ces quelques jours qui ont précédé ceux où l’Argentine a basculé vers un pouvoir militaire. C’est le premier album publié par ce jeune dessinateur montpelliérain et il vaut le détour.

Malgré les silhouettes arrondies et le trait qui peut paraître inoffensif au premier abord, « La Mala Vida » est bien une histoire violente, tendue et retorse. Derrière leurs beaux costumes et leurs sourires de façade, les notables qui peuplent les cases de cet album sont des êtres impitoyables et vils. Et tous les autres sont des bras cassés sans envergure.

On prend donc beaucoup de plaisir à voir les plans des uns et des autres voler en miettes. Ou pas. Quelque part entre la fresque sociale noire, le thriller et le roman d’éducation sauvage, « La Mala Vida » trouve le moyen de surprendre les lecteurs jusqu’aux toutes dernières cases. Belle réussite.

Live