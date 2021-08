Pas l'ombre d'un loup : cette poésie singulière de Natali Fortier 

Natali Fortier propose avec Pas l’ombre d’un loup une réécriture jubilatoire et envoûtante d’un des contes de Perrault les plus connus, Le Petit Chaperon Rouge. L’illustratrice reprend les personnages issus d’un de ses précédents albums, Marcel et Giselle (Le Rouergue, 2015), qui lorgnait de son côté vers le récit des frères Grimm Hansel et Gretel, et s’approprie la fameuse fable, la déforme, l’altère et n’en garde que quelques motifs et segments de la structure narrative.

Cette distance relative prise avec l’œuvre source constitue une véritable gageure de cet album. Les références titillent notre curiosité de lecteur, font appel à notre culture et nous engagent d’autant plus dans la lecture de cette histoire : les redondances sont suffisamment présentes pour nous mettre sur la voie du récit, et surtout pour interpréter l’omniprésence des loups comme une menace, mais elles demeurent suffisamment vagues pour faire accepter les nouvelles péripéties et la passivité des antagonistes.

La fin du récit détonne alors singulièrement et tout l’humour présent dès le début de l’album, alors masqué, ressurgit. L’autrice joue la carte de l’originalité et tord le cou aux conventions, conférant à l’histoire bien plus d’optimisme et de bienveillance qu’il n’y en avait originellement. La conclusion permet ainsi de convertir un récit ponctué de mille dangers en une escapade magique et mouvementée marquée par le sceau de la tendresse.

Dès les premières pages, on se laisse bercer par le lyrisme des séquences où l’écriture sensible et délicate de Natali Fortier s’allie particulièrement bien avec ses images poétiques et visuellement puissantes. L’autrice installe une narration singulière construite par une alternance discontinue de pages de textes, de pages d’illustration ou de doubles pages d’images, qui se succèdent sans véritable rythme préconçu.

Au tempo lancinant d’une succession réglée de textes et d’images qui scandent le récit, Natali Fortier préfère le surgissement qui, de manière organique, offre une expérience de lecture inattendue, originale et particulièrement réjouissante. Les images suivent ou anticipent certaines portions de textes tout en évitant d’illustrer de trop près celui-ci : ce faisant, un dialogue stimulant s’installe entre les deux, chacun débordant de la trame narrative énoncée par l’autre, comme animé par un désir d’en dire plus, d’exprimer davantage, ou autrement. Devant des séquences d’images aussi fascinantes que déroutantes, la lecture devient alors autant récréative que recréatrice.

Bien entendu, la richesse des dessins de Natali Fortier joue en plein dans cette poésie singulière. Son trait se révèle à la fois empli de fausse naïveté et de véritable malice. Rugueux parfois, matiéré, tout en aspérité et en précision, il emporte le regard dans des compositions riches et foisonnantes qui interpellent autant l’œil que l’imaginaire. Ses images sont le lieu d’apparition de formes où s’en cachent d’autres, incarnées par des lignes puissantes et délicates à la fois.

Après Forêt noire (Le Rouergue, 2019), Natali Fortier revient donc avec un album particulièrement beau, original et saisissant. L’usage du dialecte québécois rajoutera – pour ceux qui n'ont pas la chance d'être des locuteurs de la Belle Province – à l’esprit de bonne humeur et de douce euphorie qui règnent dans ces pages, offrant une lecture aussi étonnante que réjouissante !