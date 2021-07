Le secret très secret du maitre des secrets : alors, alors, alors? 

D'album en album, Vincent Pianina continue de construire une œuvre humoristique débordante qui ne cesse de se renouveler et qui trouve ici une forme d'accomplissement (pas d'aboutissement, heureusement, et nous nous réjouissons déjà de découvrir ses prochains livres). Que ce soit sur le plan du dessin, des couleurs, des compositions ou de l'écriture, l'auteur réalise avec Le secret très secret du maitre des secrets une histoire profondément drôle, belle et intelligente à la fois.

Pour commencer, l'usage de la seconde personne du singulier introduit immédiatement le lecteur dans une référence aux récits « dont vous êtes le héros ». On se cramponne dès lors au livre, sûr de vivre une aventure fantastique pleine de rebondissements.

Avec cette énonciation originale, l’auteur développe une histoire dynamique riche en rebondissements. Chaque journée, débutant dans le camp, est l'occasion d'explorer divers recoins de la région pour débusquer le maître du secret et nous entraine dans un monde féérique où les distances et le temps n'ont plus réellement prise. Mais, pragmatique, après tant de découvertes, nous revenons toujours au camp afin que notre absence ne soit pas remarquée. L'imaginaire de l'enfance est ainsi convoqué et adhère parfaitement aux réalités juvéniles : qui n'a jamais imaginé être pris dans une quête formidable à la recherche d'un trésor secret ? La facétie de l'auteur qui invente de multiples embûches dans cette quête se lit dans son écriture enjouée, simple, qui s'écarte du ton pontifiant de certains contes pour rejoindre une forme d'oralité plus vivante et pleine d'entrain.

Il est aussi important de souligner la qualité matérielle de l'album qui introduit le faste des images : de son format particulièrement conséquent (25x34 cm), aux finitions de la couverture parcourue de boursouflures (comme un vieux grimoire) jusqu'au petit pop-up final, aussi bête et anecdotique qu'hilarant et fondamental, tout, dans l'objet même du livre, se met au service de cette histoire délurée et de l'incroyable travail graphique de Vincent Pianina.

Son trait épais, qui affectionne la rondeur et l'efficacité, sait se montrer aussi précis que minimaliste et la réduction iconique, efficace et dynamique, de certaines formes se confronte à l'élégante stylisation d'autres formes. Le regard parcourt des espaces autant narratifs et pleins de vie que des pauses visuelles plus contemplatives (les dessins de fleurs sont particulièrement beaux). Cette circulation de l'oeil s'opère à travers des compositions aussi complexes que limpides qui participent pleinement à l'originalité de l'album. Les doubles pages fourmillent ainsi de détails (décors ou personnages) entourés d'un cadre comme les surfaces d'un vitrail. Le lecteur est ainsi aiguillé dans un cheminement narratif proche d'une bande dessinée mais qui emprunte ses propres logiques pour se réinventer à chaque case.

L'auteur s’inscrit donc pleinement dans un pastiche du passé (de l'idée de grimoire au vitrail tout en passant par les livres dont vous êtes le héros qui ont bercé notre jeunesse) tout en le réactualisant avec un trait contemporain réhaussé de couleurs vives. Ces dernières sont d’ailleurs tout à fait remarquables : s’approchant de nuances pops, elles s'en écartent pourtant par des teintes élégantes et étonnantes. Elles semblent avoir été réalisées aux feutres et oscillent donc entre des monochromes pas tout à fait (voire pas du tout) uniformes et des dégradés plus subtils (voire pas du tout) pour passer de nuances complémentaires à d'autres. Ces teintes font vibrer les planches et s'accordent pleinement à l'énergie du récit.

Pour résumer, ce livre est aussi beau que drôle, ou plus, et vice versa ! Le secret très secret du maitre des secrets est très probablement une des lectures les plus réjouissantes de cette année ! Que vous l'emportiez à la plage, sous ou sur un arbre, sous une couette ou sur un hamac, cet album promet un moment de lecture précieux, plein de bonne humeur, un instant où l'on se prend à rêver du secret très secret du maître des secrets, et nous souvenir que nous aussi, à un moment, nous l'avons un peu cherché.

Vincent Pianina – Le secret très secret du maitre des secrets – éditions Thierry Magnier – 9791035203221 – 48 p. – 18 €