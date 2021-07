Emplettes : courses graphiques 

Jérémy Fischer est un illustrateur passionnant à suivre tant chacun de ses ouvrages offre une parenthèse de poésie. Son travail de collage nous émerveille tout particulièrement (nous pensons à ses albums sortis chez Magnani par exemple) ainsi que ces expérimentations autour de l'objet même du livre. Impliqué dans de nombreux projets des plus intéressants (bien que trop souvent en manque de visibilité comme la superbe revue Pan, les divers ateliers qu’il pratique auprès de jeunes ou même ses créations de résidences), il réalise aussi de nombreux projets personnels, expérimentaux, qui s'approchent du livre d'artiste. Nous pouvions par exemple découvrir le très beau Ecapade qui jouait déjà sur un travail de superposition de rhodoïds et plages de couleurs transparentes qui laissent apparaitre des formes inattendues, imprévues, et qui se révèlent lorsqu'une page se replie sur l'autre. Les personnages et décors surgissent soudainement, émergeant de réserves blanches ou additions chromatiques anticipées.

Avec Emplettes, Jérémy Fischer développe ce travail et l'adapte à la typographie. Il dessine un dialogue court et absurde qui émerge progressivement en fonction des pages que l'on tourne. Le récit est très simple, se résumant à quelques lignes de dialogue. L'intérêt réside davantage dans la dissimulation du texte dans des compositions abstraites et dans leur révélation, fantastique, lorsque l'on appose la feuille de rhodoïd sur une autre composition abstraite.

Le dispositif visuel de l'auteur fonctionne particulièrement bien et il se révèle impossible de deviner les mots qui sont en partie inscrits au sein de ces formes colorées. Il y a donc quelque chose de magique à parcourir ces pages et voir poindre la conversation de plus en plus absurde qui, comme un dialogue de sourd (passerait-on d'un dialogue aveugle à un dialogue de sourd ?), aboutit à un panier composé de produits aux quantités extravagantes.

Les éditions des Grandes personnes permettent de troquer la sérigraphie pour l'offset, et ainsi de passer du livre d'artiste publié à peu d'exemplaires et vendu à un certain prix à un objet éditorial proposé à un plus large public pour une somme presque dérisoire compte tenu de l'élégance et de la complexité de l'objet. L'éditeur permet ainsi de donner de la visibilité à ce qui pouvait en manquer.

Avec Emplettes, Jérémy Fischer propose une expérience de lecture fraîche et divertissante servie par des couleurs vives : ce livre est à mettre dans les mains tou.tes curieux.ses, de tou.tes lecteur appréciant l'objet livre pour le potentiel poétique que délivre sa manipulation, essentielle et au coeur de ce projet.

Jérémie Fischer - Emplettes - Les grandes personnes - 9782361936198 - 13.50 €