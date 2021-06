Christelle Gombert quitte la revue Lecture jeune

À compter du 1er juillet, Louis Barchon deviendra donc le nouveau rédacteur en chef de la revue Lecture Jeune. La publication est opérée par l’association Lecture jeunesse et s’est donc dotée d’une solution comprenant abonnement numérique et papier, avec hors-séries. Trois autres offres ont été mises en place pour répondre aux usages présumés – numérique seul, abonnement papier, etc.

L’association s’est donné pour mission d’agir pour le développement de la lecture et de l’écriture auprès des adolescents. Elle intervient en milieu scolaire et travaille de même à prévenir l’illettrisme et l’illectronisme.

Crédit photot : Lecture jeunesse