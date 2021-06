Rendre les livres de la rentrée littéraire 2021 accessibles à tous 

L’opération « rentrée littéraire accessible » repose sur la participation volontaire des éditeurs qui fournissent pendant l’été les fichiers de leur rentrée littéraire numérique afin que ceux-ci soient adaptés en format dit « Daisy », c’est-à-dire un format lisible par les personnes atteintes d’un handicap visuel.

Le format Daisy (DTBook) repose sur un système de codage permettant une restitution braille ou sonore des livres. Il permet par exemple de se déplacer facilement dans les textes, de choisir la vitesse d’écoute et de placer des marque-pages. Dans le cadre de l’« exception handicap », les associations agréées demanderont les fichiers de ces titres aux éditeurs via la plateforme Platon pour les adapter. Les livres ainsi transformés au format Daisy seront uniquement mis à la disposition des personnes aveugles ou malvoyantes dans le respect de la loi.

Sont concernés par cette initiative, les romans adultes, romans jeunesse et essais grand public publiés entre fin juin et mi-octobre 2021. Depuis 2013, cette initiative a permis d’adapter de façon anticipée plus de 2 500 titres de la rentrée littéraire.

Pour participer :

Etape 1 : avant le 18 juin

Retourner par email à Tiphaine Duchénoy (tduchenoy@sne.fr) le gabarit au format excel avec la liste de vos titres contenant : titre, auteur, éditeur, EAN définitif de la version imprimée et date de publication.

NB : Vous devez disposer du format XML de production de ces titres (il ne s’agit pas du XML structuré à la page) ou sinon du format EPUB.

Etape 2 : à partir du 1er juillet

Vous recevrez de la part de la plateforme Platon (BnF) une demande pour la liste des titres fournis. Vous pourrez alors livrer les fichiers XML des titres directement dans Platon, 15 jours à 3 semaines avant la date prévue de parution.

Si vous n’êtes pas inscrits sur la plateforme Platon, vous recevrez également un formulaire d’inscription à remplir de la part du Centre Exception handicap (BnF).

Enfin, une journée d’étude AFNOR/BnF est organisée le 25 juin en visio-conférence sur le thème : Comment adapter la chaîne du livre numérique aux besoins des personnes empêchées de lire ?

La journée à destination de l’ensemble des professionnels de l’édition traitera de la production des livres nativement accessibles, du signalement ainsi que des outils existants.

À cette occasion Louis Marle représentant du groupe Normes et Standards et Tiphaine Duchénoy, chargée de mission numérique, présenteront les travaux du groupe : la charte pour la production d’EPUB’s nativement accessibles et les réflexions en cours au sujet des textes alternatifs aux images. Pour s'inscrire, c'est par ici.

