Benjamin Adam, UOS : l'éternité, c'est long, surtout vers la fin

UOS semble avoir été déclenché chez Benjamin Adam par cette interrogation vertigineuse : comment faire comprendre aux être humains qui vivront sur cette planète dans cent mille ans qu'un fût ou un lieu de stockage contient des déchets radioactifs ? Sachant que les avertissements inscrits sur les pyramides quatre mille ans plus tôt n'ont pas empêché les archéologues de piller les tombes égyptiennes ou que le sens des mégalithes de Carnac, édifiés il y a 6700 ans à peine, reste une énigme pour l'Humanité entière. Comment communiquer avec les êtres qui vivront dans les mêmes lieux que nous dans quelques milliers de générations ?



Retour aux sources

Comme la tâche est impossible, Benjamin Adam se concentre sur les lieux eux-mêmes. Chaque double planche de cet album grand format (28,5 x 38,2 cm : les collectionneurs vont bouder l'album parce qu'il ne rentre pas dans les étagères de format standard, haha) présente un lieu dévasté, tantôt familier (un centre commercial, un aéroport), tantôt beaucoup moins (un centre d'enfouissement pour déchets nucléaires) et, dans ce panorama vert et bleuté en piteux état, on repère la déambulation d'un petit barbu solitaire, perdu dans l'immensité des lieux. Dernier survivant sur la planète entière ? Dernier occupant des lieux ? Peu importe. C'est sa mémoire des gestes et des gens qui confèrent encore des miettes de sens à ces lieux désertés : telle ouverture rectangulaire encadrait la vitre d'un guichet d'accueil, telle console activait un mécanisme précis. À travers un jeu de cases estompées incrustées dans les grandes images, le passé reste présent, tout en s'effaçant peu à peu. La mémoire, la filiation, les gestes fonctionnels devenus rituels, la civilisation entière se retrouve condensée dans son dernier représentant qui, à moitié nu, en revient aux gestes les plus ancestraux, pour noircir les murs de la paume de sa main. Puis ne restent plus que les oiseaux pour hanter les lieux rendus, saccagés, à la nature sauvage.



En quarante pages à peine, Benjamin Adam (dont l'étendue du talent n'a pas fini de nous émerveiller) résume l'histoire de l'espèce humaine, donnant à voir les gestes les plus intimes (l'apprentissage de père en fils, la peinture rupestre) comme les réalisations les plus démesurées (les édifices colossaux, l'énergie nucléaire) et ramenant le tout à son échelle réelle, minuscule, au regard du temps de la géologie, de la flore, de la cosmogonie. La vie de l'homme passe en un instant, dit-on parfois, celle de l'Humanité n'est guère plus durable. Et si les méfaits perdurent, si les conséquences de la folie peuvent être dévastatrices, au final, s'il n'y a plus de témoin, il n'y a plus que le néant. Et le vertige de savoir, avec une certitude aiguë, que l'effondrement de nos mondes opulents mènera, tôt ou tard, à ce genre de situation apocalyptique. Un dernier humain portant sur ses épaules à la fois l'histoire entière de notre espèce et le poids terrible de la solitude.

Un album magistral, d'une beauté angoissante.

Benjamin Adam, UOS, Ed. 2024, 40 pages, 28,5 x 38,2 cm, ISBN 978-2-901000-54-9, 26,5 EUR

Live