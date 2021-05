Madefire en faillite, ou le comic numérique nouvelle génération

Le 31 décembre 1999, voilà deux décennies de cela, n’existaient ni Apple Music ni le Kindle. Le MP3 avançait prudemment, depuis six ans déjà, et le piratage musical allait bon train. Mais le livre, sacro-saint et tout de papier serti, semblait avoir encore de beaux jours devant lui. En cette veille d’année 2000, où le bug terrible laissait planer son ombre, un certain Bill Gates évoquait l’avenir de la lecture. Du papier, du numérique, et des lecteurs…