L'Ami de Tiffany Tavernier : ondes de choc 

Un samedi matin comme les autres, en attendant le réveil de son épouse, Isabelle, Thierry s’apprête à aller saluer la rivière qui borde le petit hameau de deux maisons. Le couple partage ce petit coin de nature avec leurs voisins Guy et Chantal depuis maintenant quatre ans. Mais les bruits de moteurs, les armes, les casques, les ambulances, et les agents du GIGN qui se déploient en ont décidé autrement. Pourquoi prendre d’assaut la maison de Guy, son meilleur ami ?

Thierry n’aurait jamais pu imaginer toute la violence, toutes les horreurs qui se jouaient à quelques mètres de chez lui, après les dîners partagés et leurs après-midis à observer patiemment les insectes. Jamais, il n’aurait pu imaginer que la seule personne à laquelle il se soit ouvert soit le tueur que les médias ont rebaptisé « le monstre ». Jamais il n’aurait pu imaginer que ce samedi matin serait le début d’une lente agonie, que cette révélation serait la première d’une longue série.

L’Ami, c’est l’histoire de celui qui reste, qui est toujours resté. Tiffany Tavernier interroge : comment digérer cette violence dont on est ni le perpétrateur ni la victime mais qui s’abat de plein fouet, encore et encore. Dans les yeux de sa femme, de la famille des victimes, mais aussi de la mère de Thierry avant eux, se reflètent bientôt d’autres douleurs, un autre temps. Toutes les portes du passé s'ouvrent, les récits se mêlent ; l'incompréhension gagne du terrain, et Thierry sombre dans ces flots.

[Premières pages] Tiffany Tavernier - L'Ami

Car on l’accuse : d’être insensible, d’être absent pendant qu’à l’intérieur de lui « quelque chose comme une digue qui éclate », le submerge. Il suffoque sous cette lame de fond et de souffrance qui emporte tout sur son passage, malgré ses efforts pour traverser ce déluge qui s'abat sur les survivants, les dégâts collatéraux. Il incarne alors la descente aux enfers de l'innocent qui ne sait crier à l'aide qu'en lui-même, toujours plus enfermé, toujours plus enterré au cœur de la douleur.

L’Ami, c’est l’histoire de la culpabilité, mais aussi et surtout de la violence. De toutes les violences, celles que l’on s’inflige, celles que l’on reçoit, celles du corps, de l’âme et des sentiments. La violence de l’absence, du vide, aussi entouré que l’on soit, celle de « la fureur du réel qui fait si mal ». Pour une fois il ne s’agit pas de rentrer dans la tête du tueur, mais plutôt dans le cœur de celui qui fut son ami, à travers la culpabilité de celui qui n’a rien commis et dont la faute est de n’avoir rien vu, rien entendu.

L’Ami c’est aussi l’histoire d’un homme, si profondément dégoûté par la violence, qu’il ne sait vivre celle, merveilleuse, de ses sentiments, de l'attachement et de l’amour. Tiffany Tavernier propose une nouvelle fois de plonger à corps perdu dans une sensibilité hors normes devenue muraille, construite pour protéger, pour effacer ce qui déborde. Un cœur comme atrophié par le temps, au point de ne plus reconnaître les sentiments.

L’Ami - Tiffany Tavernier - Sabine Wespieser - 9782848053851 - 21€