Le poète Jean-Guy Pilon est décédé

Nous apprenons avec stupeur la nouvelle du décès subit de notre confrère de l’Académie des lettres du Québec, Jean-Guy Pilon. Plusieurs d’entre nous lui avaient parlé récemment, alors qu’il venait d’emménager au Manoir Outremont, à la suite de la mort en décembre dernier de sa chère compagne, Denise Viens.

Après de nombreuses années de bonheur partagé dans leur belle maison de la Côte Saint-Antoine, notre ami semblait traverser courageusement ce deuil et être prêt à poursuivre un moment encore sa route en solitaire, comme plusieurs de ses camarades écrivains, Fernand Ouellette, Gilles Archambault, Jacques Brault, Georges Leroux affrontant seuls aussi la dernière étape de leur vie à la suite du décès de leur compagne. Pour lui, cette perte était récente et sans doute très éprouvante malgré l’étonnante solidité qu’il affichait et qui s’entendait même dans sa voix.

Si nous perdons un ami cher, la culture québécoise perd en même temps un homme de lettres et de culture qui a joué depuis les années 1950 un rôle majeur dans des lieux qui ont tous marqué le développement et la diffusion de la littérature québécoise. Alors qu’il poursuivait une carrière de 34 ans à Radio-Canada, dont 15 comme chef des émissions culturelles : il a été actif à la revue Liberté, très présent aux Éditions de l’Hexagone, il a présidé pendant 25 ans la Rencontre québécoise internationale des écrivains, et tout en dirigeant la revue Les Écrits, il a bien sûr présidé notre Académie elle-même.

Il était l’un de ces hommes essentiels à toute vie littéraire digne de ce nom, capable d’organiser, de rassembler, de créer des ponts. Sa culture sans ostentation habitait le monde concret et le poète en lui témoignait d’ailleurs de ce sens de la fraternité et du terrestre. Sa poésie ignorait les coups d’éclat et les envolées rhétoriques : il écrivait dans la justesse et la justice, dans la vérité des choses et des êtres. « Croire en ce pays comme au travail de ses mains », a-t-il écrit dans Recours au pays : ce vers dit à lui seul combien même le politique, chez lui, se fondait sur un vif sentiment physique de l’œuvre, sur le don de soi et la proximité du monde réel.

Jean-Guy Pilon savait travailler dans l’ombre ou dans les coulisses. Ainsi, bien que le nom de Gaston Miron ait toujours été associé au remarquable essor des Éditions de l’Hexagone fondées en 1953 par un groupe de poètes, de nombreux acteurs importants de la vie poétique de cette génération savaient combien le sort de la maison avait aussi reposé sur les épaules de son ami Pilon, notamment grâce aux liens que celui-ci avait su établir avec les milieux français de la poésie et en particulier avec le poète René Char, dont il avait obtenu la permission de baptiser du titre d’un de ses recueils importants la nouvelle collection de poésie créée à l’Hexagone, « Les Matinaux ».

Par la suite, Jean-Guy Pilon serait présent pour prendre la relève et assurer la bonne marche de la maison d’édition quand le directeur Miron devait s’absenter pour soigner sa santé ou pour séjourner pendant une longue période à Paris au tournant crucial de 1960.

L’homme de lettres était surtout un homme tout court : intègre, généreux, toujours capable d’écoute et d’empathie. Son départ soudain nous laisse dans une profonde tristesse. Nous, membres de l’Académie des lettres du Québec, saluons le fondateur irremplaçable, l’ami sensible, le poète juste, l’homme de confiance et de vérité qu’a été Jean-Guy Pilon.

