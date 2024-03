Le Syndicat national de l'édition (SNE)

Pédagogie

Les rythmes de l'enfant et de l'adolescent. Ces jeunes en mal de temps et d'espace, 6ème édition

Ce livre rassemble les travaux de deux colloques qui se sont tenus en 1980 à Paris et 1982 à Besançon, à l'initiative du Syndicat National des Instituteurs et P.E.G.C., de la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves, de la Ligue Française d'Hygiène Mentale et du Laboratoire de Psychophysiologie de l'Université de Franche-Comté. Il constitue un document de référence pour ceux qui, chercheurs, parents, enseignants, éducateurs, médecins, etc. se penchent sur les différents aspects des rythmes de l'enfant et de l'adolescent. Il traite des rythmes de développement qui rendent compte de la précocité, du retard, de la vitesse d'évolution, etc. de tel ou tel aspect du développement de l'enfant (marche, langage, écriture, etc.), et des rythmes au sens de la Chronobiologie, c'est-à-dire des événements biologiques et psychiques qui, périodiquement, se reproduisent identiques à eux-mêmes. Trois grandes conclusions doivent être soulignées : 1. les rythmes sont très variables d'un enfant à l'autre ; 2. les modes et rythmes de vie de la famille, l'ambiance familiale et les comportements de la famille constituent des déterminants puissants des rythmes de l'enfant, mais le comportement des éducateurs et les facteurs scolaires jouent un rôle non moins important ; 3. la chronobiologie commence à dégager des temps faibles et des temps forts pour un nombre croissant de variables biologiques et psychiques chez l'enfant et l'adolescent, tant au cours de la journée que dans la semaine et l'année. On peut désormais en tenir compte dans l'organisation de la journée scolaire, du temps des loisirs et des vacances. Au total, l'étude des rythmes de l'enfant et de l'adolescent permet de poser clairement les problèmes de rythmes et modes de vie des jeunes par rapport à ceux de la famille, aux réalités scolaires et éducatives, et aux réalités biologiques des êtres concernés. Ainsi se trouvent posés des problèmes essentiels des sociétés contemporaines : l'articulation, la synchronisation et la désynchronisation, la compatibilité et l'incompatibilité, la communicabilité et l'incommunicabilité entre les différentes classes d'âge et structures sociales.