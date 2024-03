3 finalistes pour le Prix du Beau Livre de la Maison de l'Afrique

Les 3 finalistes du premier Prix du Beau Livre de la Maison de l'Afrique :

Textiles africains, Ducan Clarke, Vanessa Drake Moraga et Sarah Free, Éditions Citadelles & Mazenod

West African Bronze Masterworks - The Syrop Collection, de Susan Kloman avec la contribution d'Arnold Syrop, 5 Continents Éditions

Trésors royaux du Bénin — Art contemporain du Bénin, Éditions Hermann

L'ouvrage lauréat de cette première édition du prix sera mis à l'honneur lors d'une soirée spéciale à la Maison de l'Afrique, dans le 16e arrondissement de Paris. Les auteurs recevront « une somme de 1000 € et [le livre] bénéficiera d’une campagne de promotion du livre à destination des médias français et africains ainsi qu'auprès des chambres de commerce des pays membres de La Maison de l’Afrique », précisent les organisateurs.

Le jury du prix est présidé par Pascale Le Thorel, directrice des éditions Beaux-Arts de Paris et présidente du groupe des éditeurs d'Art et Beaux Livres du Syndicat national de l'édition.

Créée en 1974 par les présidents Léopold Sédar Senghor, (Sénégal), Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire) et Georges Pompidou (France), la Maison de l'Afrique est une plateforme de promotion des économies, des arts et des cultures africains.

Regroupant dix États francophones d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale ainsi que leurs Chambres de Commerce et d’Industrie respectives — Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Togo et Paris — elle se définit aujourd'hui comme une véritable agence d'intelligence stratégique et économique dédiée aux projets à impact positif. Cercle de rencontres et de dialogue entre l'Europe et l'Afrique, elle accompagne les entreprises, promeut les talents et contribue à établir un pont entre toutes les cultures.

