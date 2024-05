Jeunesse : lancement de la 8e édition du Prix Vendredi 2024

Il est décerné annuellement à une œuvre francophone destinée aux jeunes de plus de 13 ans, publiée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours, et choisie par un jury de professionnels.

Depuis 2023, le Prix Vendredi s'associe au pass Culture pour introduire le « Prix Vendredi - Jury des jeunes pass Culture », qui complète le Prix du jury principal.

Calendrier des événements clés de la 8e édition :

Appel à participations : du jeudi 2 mai au vendredi 21 juin.

Annonce de la sélection des dix titres : jeudi 5 septembre.

Proclamation du lauréat ou de la lauréate : mardi 5 novembre.

Rencontres en librairie avec les auteurs et autrices des œuvres sélectionnées : à partir de janvier 2025.

Le jury du Prix Vendredi 2024 s'enrichit de deux nouveaux membres, Cécile Ribault-Caillol et Tom Levêque. Ce panel, qui décidera du lauréat de cette prestigieuse récompense de littérature adolescente, comprend également des figures éminentes telles que Raphaële Botte, journaliste à Télérama ; Philippe-Jean Catinchi, rédacteur culture au Monde ; Françoise Dargent, rédactrice en chef Culture au Figaro et autrice de trois romans jeunesse ; Claudine Desmarteau, autrice et lauréate du Prix Vendredi 2023 ; Marie Desplechin, journaliste et autrice pour jeunesse et adultes ; Nathalie Riché, critique de littérature jeunesse qui tient le blog www.allonz-enfants.com ; et Simon Roguet, libraire à la librairie M'Lire à Laval.

