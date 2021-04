La revue La Nouvelle Équipe Française fait son retour en octobre 2021

« Aujourd’hui, nous ne sommes pas au lendemain d’une guerre, mais à l’aube d’une nouvelle ère. C’est pour cette raison que la NEF renaît d’un long repos, pour se consacrer de nouveau aux problèmes politiques et sociaux actuels et donner la parole aux pensées multiples qui font la richesse d’une réflexion constructive pour l’avenir » indique la revue sur son site.

Beaucoup de personnalités, de grands noms de la littérature, de la pensée et de l'art sont intervenues dans cette revue : Paul Éluard, Pierre Mendès France, Bernard Henri Lévy ou encore Paul Valéry pour ne citer qu'eux. Tous ont contribués à créer au fil du 20e siècle, « un cénacle de réflexion qui ne ressemblait à aucun autre » explique Rodolphe Oppenheimer, petit fils de Lucie et Edgar Faure et rédacteur en chef de la revue.

Publiée jusqu'en 1981, la revue n'avait depuis plus édité aucun numéro. C'est dans un contexte de crise sanitaire mondiale que Rodolphe Oppenheimer annonce commencer un nouveau projet : lancer une nouvelle édition de la NEF.

« En pleine période de pandémie, au vingt-et-unième siècle, entre confinement, couvre-feu, conseil de guerre, La Nouvelle Équipe Française (...) a décidé de paraître à nouveau. De reprendre la place qui avait toujours été la sienne, pendant un plus d’un demi-siècle, celle d’une revue qui se trouvait au carrefour des idéologies, de la réflexion politique, économique, sociétale, artistique et politique, sous la plume des auteurs les plus prestigieux, chacun dans leur discipline », confie-t-il.

Prévue pour octobre 2021, ce nouveau numéro se demandera « Quel est notre futur ? ». Des personnalités de tous horizons ont déjà rejoint le projet : Ségolène Royal, André Santini, Rachel Khan, Marc Levy, Jacques Séguéla, Najat Vallaud Belkacem, Anne-Marie Mitterrand, pour n'en citer que quelques-uns.

« La rentrée 2021 s’enrichira donc d'une nouvelle revue, poursuit-il. D'une Nouvelle Équipe Française d'un nouveau numéro de la NEF (...) pour trouver que la "France des Lumières" existe encore aujourd’hui. Une France qui se retrouve à travers toutes les professions, une France libre de ses pensées, de ses croyances, de ses attentes, de ses rêves pour ceux qui trouvent encore un sens à ce mot. Une France pour laquelle il est encore un combat où la plume remplace l’épée et les fusils, où l’ennemi est identifié et non invisible, bactériologique et non aux mains d’une politique électoraliste ».

La Nouvelle Équipe Française sera donc à trouver le 2 octobre 2021 dans un nouveau numéro aux éditions Ramsay.

Crédit photo : n°60/61 de La Nouvelle Équipe Française, décembre 1949 & janvier 1950.