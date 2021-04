France Info : journée spéciale autour des fake news

Au programme de cette journée, des décryptages sont organisés, avec autour de la table plusieurs invités . Fabrice Fries, président-directeur général de l’AFP et auteur de L’emprise du faux — Désinformation : le temps du combat (Les Éditions de l’Observatoire) est le grand témoin de la matinale à 7 h 40. Rudy Reichstadt, fondateur du site Conspiracy Watch sera quant à lui l'invité dans le 12 h/14 h de Marie Bernardeau. Auteur de L'opium des imbéciles - Essai sur la question complotiste aux éditions Grasset, il nous propose un dossier spécial pour décrypter les « fake news », leur fonctionnement et mécanisme de propagation.

Des rendez-vous sont aussi prévus. Dans « le vrai du faux » à 7 h 35, 9 h 35 et 11 h 35, Thomas Pontillon, journaliste de la Cellule Vrai du Faux, débusque, analyse et vérifie les « fake news », « hoaxs » et infox diffusés sur internet et les réseaux sociaux. à 8 h 10, Valentin Dunate se penche, dans « le choix de France Info », sur la relation entre les jeunes et les « fake news » et sur les outils pour les sensibiliser aux pièges de la désinformation.

Déméler les thèses coplotistes avec le podcast Complorama

Parce que la lutte contre la désinformation se fait tout au long de l'année, France Info propose également le podcast Complorama, un vendredi sur deux, qui démêle les thèses complotistes et la manipulation de l’information dans l’actualité et sur les réseaux sociaux.

La journaliste Marina Cabiten de France Info, accompagnée de Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l’Université de Paris Diderot et collaborateur de l’Observatoire du complotisme et de Rudy Reichstadt, fondateur du site Conspiracy Watch, vous donnent rendez-vous pour une demi-heure de discussion éclairante et pédagogique.

Décrypter l'information avec la cellule Vrai du Faux

La Cellule Vrai du Faux est une équipe spécialisée qui fait à la fois de la veille sur les réseaux sociaux, du fact-checking et des formats de décryptage. Elle enrichit et irrigue l’antenne radio et les supports numériques de France Info avec des contenus vérifiés et explicatifs.

Tout au long de la journée, les journalistes de la Cellule passent au crible les petites et grandes approximations qui circulent sur le web et les réseaux sociaux. Ils prodiguent également aux auditeurs des conseils, clés de compréhension et outils d’analyses pour vérifier, décrypter et contextualiser l’actualité et ne pas tomber dans le piège des « fake news ».

Présents aussi sur les réseaux sciaux, afin de lutter contre la désinformation au plus près du terrain, c'est sous forme de format court, long ou explicatif, que les journalistes de la Cellule produisent des vidéos et stories pour débunker et décrypter les fausses informations qui circulent massivement sur le web.

Toutes les informations concernant cette journée spéciale sont à retrouver sur le site internet de France Info.

Crédit photo : Wokandapix CC0