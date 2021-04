Décès de Jeanne Hyvrard, juriste, autrice et féministe

« Économiste et juriste de profession, c’est la littérature qui lui a permis de prendre en compte, ce que ces honorables disciplines laissent de côté. À savoir dans cette révolution cybernétique qui bouleverse le monde, le sort de la matière humaine de plus en plus marginalisée. Dans cette révolution copernicienne de la philosophie, c’est désormais La Grande Machine qui occupe le centre, en reléguant au pourtour l’être humain destitué », indiquent Les moments littéraires, revue à laquelle elle prit part.

Ses textes « constituent tous ensemble un unique traité de la nouvelle Economie Politique, celle du 21e siècle ».

Son éditrice à L’Atelier de l’agneau, Françoise Favretto, rappelle qu’elle a publié Formosité, (Inventaire de la beauté et de toutes ses formes de formes), conçu comme « un texte court par jour pendant un an ».

« 15 février. La beauté aujourd’hui, dans le petit bassin de la piscine, c’est une femme qui apprend à nager. Avec des fleurs sur son bonnet et sa bouée, on dirait une libellule. Je le lui dis. La passion poétique excuse-t-elle l’incorrection ? Et est-ce vraiment une incorrection ? Comment nomme-t-on les dévots de la beauté quand ils deviennent dogmatiques et sectaires ? 16 février. La beauté aujourd’hui, c’est une folle avec son chapeau à plumes. Elle se remaquille en pleine rue devant son miroir avec des gestes théâtraux. Une caricature ? Un personnage ? Une idole ? » – Jeanne Hyvrard

Elle publia plusieurs de ses ouvrages aux éditions Des femmes/Antoinette Fouque, mais également au Seuil, chez Flammarion, ou encore aux éditions de Minuit.

Enseignant à Fort-de-France, elle construira de cette expérience sa triologie, Les Prunes de Cythère (1975), Mère la mort (1976), La Meurtritude (1977), tous trois parus chez Minuit. Cette histoire, considérée comme autobiographique porte sur Jeanne-la-Folle, explorant la marginalisation, mais également ce concept qu’elle développa de « séparance », qui procède originellement d’une distinction entre masculin et féminin.

L’universitaire britannique Jennifer Waelti-Walters écrivait : « L’univers de Jeanne Hyvrard est un univers complexe où il n’y a pas de place pour les distinctions nettes et réductrices habituellement imposées par la logique et par la raison. […] L’univers de Jeanne Hyvrard est un univers désordonné où le chaos primaire (que l’auteure elle-même nomme plutôt la fusion) se distingue sans cesse en filigrane derrière les situations quotidiennes, où chaque action et chaque attitude sont le produit de résonances multipliées depuis toujours et dont les origines se placent dans les moments les plus lointains de l’histoire de l’humanité, où chaque action, chaque attitude, chaque situation a donc de multiples facettes. »

crédit photo : éditions De femmes / Antoinette Fouque ; archives de l'autrice