L'univers sous mes pieds, la tête dans les étoiles. 

Ce sont donc de nouvelles « rêveries d'une promeneuse (souvent) solitaire » qui s’ouvrent pour le lecteur rapidement émerveillé par la découvert de tout ce que les cieux clairs de nos nuits sans lune (ou avec, mais c'est un peu plus difficile à percevoir...) peuvent nous laisser entrevoir, et plus encore imaginer, de notre petitesse dans l'infini de l'Univers, dans le mystère de l'Espace et du Temps.

En une dizaine de textes (cohérents mais sans lien direct entre eux) comme autant de chapitres, Blandine Pluchet décline ses rêveries à l'aune de ses observations, de ses pérégrinations (souvent nocturnes) et de ses connaissances scientifiques avec lesquelles, sans excès ni propos trop ardus, elle présente sa vision du monde qui nous entoure. Ce que nous pouvons en comprendre. La relative part de hasard qui a conduit la vie à proliférer sur Terre. La chance que nous avons d'être au beau milieu de tout cela. Et, même si, à terme, notre futur ne peut nous éviter de redevenir les poussières d'étoiles que nous avons été un jour, notre responsabilité à préserver ce milieu dans lequel nous vivons !

De chacune de ses promenades, elle choisit un fil et le tire, laissant son esprit vagabonder soit dans quelques digressions scientifiques, soit plus fréquemment pour trouver des sujets sur lesquels engager une réflexion personnelle que tout un chacun pourra, à loisir, poursuivre dans les traces qu'elle a laissées au bord de ces chemins de randonnées et d'excursions, où, pendant des années, elle s'est nourrie d'observations autant poétiques que scientifiques, d'émerveillements répétés de découvertes magiques et d’expériences personnelles.

Qu'il s'agisse de sa prise de conscience progressive de notre place réelle dans l'universalité de la vie, dans la complexité du vivant, dans les interactions continues, fréquentes, d'intensité très diverses mais de réalité permanente avec les composantes du milieu dans lequel nous ne faisons que nous insérer... pendant si peu de temps !

Qu'il s'agisse de son cheminement vers une compréhension profonde du mystère de la vie et de son origine associés à la présence de l'eau sous sa forme liquide, devenant le milieu providentiel pour l'éclosion progressive, l'évolution forcenée et la prolifération enthousiaste de toutes les formes de vie et de communautés symbiotiques.

Qu'il s'agisse de toucher du doigt la complexité du temps, de son écoulement, de sa force tranquille, immuable, inéluctable pour forger l'Univers tel que nous l'entrevoyons d'abord à vue d’œil. Puis pour sombrer dans un émerveillement abyssal en l'observant avec des moyens phénoménaux qui repoussent, chaque jour un peu plus, les limites de notre « vision » de l'Univers.

« Et Dieu dans tout cela ? » ne peut-elle s'empêcher de questionner avec plus d'hésitation prudente que ne l'aurait fait Jacques Chancel. Là, l'autrice se dérobe derrière les positionnements de ceux qui « pensent que l’Univers n'a de sens que s'il héberge une conscience capable d'appréhender son organisation et sa beauté » alors que « D'autres se contentent de constater que les lois de l'Univers sont telles qu'un être est advenu, point final ». Sans ajouter foi ni à l'une ou l'autre de ces éventualités ni admettre non plus la vraisemblance d'un pur hasard phénoménal que la somme de toutes les évolutions génétiques (à cause de « photocopies » ratées de brins d'ADN tout de même!) laisse entrevoir.

Considérant la « richesse incommensurable » de la vie sur Terre faisant « de chaque être vivant un petit bijou dans le Cosmos », Blandine Pluchet préfère laisser la poésie des spectacles tant nocturne que diurne l'emporter en imaginant les « enfants des étoiles » que nous avons été et que nous serons à nouveau un jour. Et, les responsabilités individuelle de chacun et collective de tous irrévocablement établies pour préserver demain, suggérer seulement les chemins qui pourront y mener.

Blandine Pluchet - L'Univers sous mes pieds - Salamandre - 9782889584109 - 147 pages - 19,00 €