Le Dit du Mistral : quand se mêlent le temps et les légendes 

Blanche vit là avec son mari, adjoint au Proviseur du lycée proche, dans un mas un peu isolé dans la campagne. Un gros chat blanc, aux bouts des pattes noirs, a décidé depuis quelques temps, dans fière liberté des animaux de son espèce, de se faire adopter et de prendre ses aises chez eux !

À proximité, un peu plus loin, vit un vieux couple, Monsieur Sécaillat et sa femme Mireille, également dans un mas au milieu d'un champ planté assez récemment de cerisiers et d'amandiers. Malgré leur proximité géographique certaine, les deux couples échangent peu, chacun faisant un peu l'ours chez soi et vivant sa vie en bon voisinage mais en toute indépendance.

Pourtant, un samedi matin, après que le ciel a déversé sur le pays des trombes d'eau pendant toute une furieuse nuit, Monsieur Sécaillat vient frapper à la porte de son voisin et, toutes affaires cessantes, lui intime de le suivre, ayant quelque chose à lui montrer.

Au bout du chemin, dans le champ où poussent les arbres fruitiers, l'orage a raviné le terrain tel un sanglier monstrueux, roulé les pierres, arraché un cerisier, creusé la terre, terrassé le sol, mis à jour des amas de cailloux. Des cailloux ? Que nenni ! Ce sont des tessons de terre cuite, des bouts de poteries certainement très anciennes qui ont été mis à jour.

La découverte n'est pas anodine mais rien n'y fera : Monsieur Sécaillat n'entend pas prévenir qui que ce soit, Mairie ou Muséum, qui viendrait fouiller des mois (sinon plus) dans son verger, balayer les couches stratigraphiques à la brosse à dents ou lui voler son intimité.

Alors, profitant du tout prochain départ professionnel de Blanche au Japon pour trois mois et du fait que Mireille perd un peu la tête, les deux voisins, devenus conspirateurs, s’accordent pour effectuer les fouilles eux-mêmes (c'est tout de même mieux que de recouvrir de terre, sans autre forme de procès, cette découverte étonnante), sans en informer leurs épouses respectives et s'engagent ainsi dans une spirale dont, à aucun moment, ils n’ont imaginé où elle va les mener.

C'est seulement à partir de ces quelques petits bouts de poteries que vous allez partir dans un voyage extraordinaire, à l'écoute d'un auteur-conteur qui ne l'est pas moins.

Olivier Mak-Bouchard manie avec délices les recherches archéologiques, les légendes anciennes, l'histoire des peuples gaulois dans cette belle région aux portes Nord de la Provence, ou encore les vérités sur les errements de Dieu alors qu'il peinait à finaliser la Création du Lubéron, ou même les amours de Vintur, ce gros rocher calcaire qui s'est un jour réchauffé sous les rayons du soleil quand la mer a décidé de se retirer un petit peu, elle qui recouvrait toute la Terre !

Son roman est digne des plus belles envolées de tous les conteurs, les aèdes, les affabulateurs, les inventeurs de vérités, les griots, les expliqueurs de tout ce qui est incompréhensible. Il mêle avec finesse et à-propos la Grande Histoire et les petites que les colporteurs racontaient le soir au coin du feu ou que les vieux narraient, avec force détails et sous-entendus confidentiels, à la veillée.

Alors, certes, comme l'annonce la quatrième de couverture, il y a bien « un chat vagabond, un champ de cerisiers et un violent orage », il y a bien, aussi, « un roman sur l'amitié, la transmission », mais ce livre ne serait rien s'il n'y avait que cela !

Il emporte le lecteur dans le vent de l'orage provençal aux pieds du Vintur, il marche dans le calcaire des montagnes de Provence, du Lubéron au Ventoux, il plonge dans ces eaux libres qui surgissent sans explication des entrailles de la Terre puis qui disparaissent, pour un oui, pour un non, parce que la « femme-calcaire » a pu être outragée de, à nouveau, ne plus voir le soleil et a donc décidé de laisser couler ses eaux ailleurs, vers un quelqu’un ou vers un quelque part plus accueillant, plus reconnaissant de ses bienfaits. Sans laisser à quiconque la possibilité de connaître ou comprendre où, comment, pourquoi ni quand ! Comme le font toutes les sources qui apportent l'eau vitale sans rechigner mais sans qu'il ne soit possible de connaître leurs motivations.

Ce livre est une ode à la connivence que la vie entretient avec chacun de ses constituants, hommes, cerisiers, dieux, légendes qui ne sont que l'effleurement de grands mystères. La vie qui est continuité, coopération, partage don et retour de don.

C'est dans ce grand tout qu'un chat peut vagabonder à sa guise, qu'une amitié peut naître et prospérer, que les légendes peuvent être plus réelles que la pierre qui les a peut-être provoquées, que les rêves qui peuplent l'esprit des plantes, des rochers, de l'eau, des hommes, des oiseaux, des loups et des « femmes-calcaire » peuvent librement empiéter sur le quotidien.

Alors oui, le lecteur, comme l'auteur le lui suggère, pourrait refermer son livre à mi-parcours après avoir lu « un joli conte de Noël provençal ». Mais quelle erreur cela serait ! Quand s'ouvre à lui la possibilité d'entendre « expliquer l'inexplicable, démêler l’indémêlable » ?

Olivier Mak-Bouchard - Le dit du mistral - Le Tripode - 9782370552696 - 349 p. - 19 €