Les désastreuses conséquences de la chute d’une goutte de pluie

L’auteur nous convie à une scène charmante où, alors que le soleil se couche, achevant une journée d’été que l’on imagine insouciante, chaude et pleine de gaité, un jeune garçon termine une peinture sur le vif tandis que sa famille, derrière lui, au pied d’un arbre, admire le travail de l’artiste. Autour d’eux, les animaux vaquent à leurs occupations.

Tout le long du livre, le plan restera le même, cette redondance marquant la notion de durée, essentielle dans cette histoire : les images semblent seulement espacées d’un dixième de seconde, toute la scène se déroulant le temps qu’une goutte tombe sur une abeille, et la dernière planche présente un instantané des réactions en chaine que déclenche l’écrasement de cette fameuse goutte. L’auteur joue ainsi sur le contraste entre la longueur de la découverte de la scène principale, qui occupe presque la totalité de l’album et installe une atmosphère paisible, et la fugacité de l’action finale, figée dans sa multitude en une image.

Alors que, le long du livre, la quantité de péripéties est singulièrement réduite entre deux pages, Adrien Parlange condense un grand nombre de rebondissements dans la dernière : au lecteur de reconstruire le déroulement, causes et conséquences de toutes ces actions qui s’étendent de la base de l’image à son sommet, ou pour le dire autrement du sol à la cime de l’arbre. Ce prolongement spéculatif permet une plus grande projection dans l’image, incite le lecteur à rejouer la scène et participer à son humour. Le comique de cette dernière composition ne réside donc pas tant dans ce que l’on voit mais dans ce que l’on imagine à partir de ce qui nous est présenté.

La mise en scène, en plus d’aménager un espace d’une grande facétie, introduit une poétique de la durée originale et envoutante : le dessinateur oppose le temps de la description, lent et aérien, à celui de l’action, court et fugitif. En étendant le temps immobile et en comprimant le temps mobile, Adrien Parlange confronte avec bonheur ce que Deleuze nommait, en parlant du cinéma, l’image-temps et l’image-action. Cette tension, élémentaire, fondamentale, constitue la sève de ce livre et l’espace de rêve dans lequel il nous plonge.

Les images installent une atmosphère duveteuse et chaleureuse particulièrement agréable. La douceur des tons nous immerge dans la douceur crépusculaire de l’été, rappelant l’état de détente que procurent ces instants de vacances où rien ne compte plus que d’être là, aux côtés de membres que l’on chérit, au contact de la nature. Ce nuancier vespéral nous engage à regarder mieux les dessins, à observer plus attentivement les détails des compositions, à la recherche des minces variations qui les distinguent et de l’élément présenté dans le texte. De plus, cette obscurité permet de bien distinguer la goutte de pluie, illuminée de blanc, dont la progression dans la page marque le temps qui s’écoule, comme un chronomètre visuel dont la mesure serait la longueur de la feuille, singulièrement allongée.

Précipité et contemplatif, tendre et caustique, foncièrement beau et spirituel, Les désastreuses conséquences de la chute d’une goutte de pluie est une œuvre profondément sensible et délicate.

Adrien Parlange - Les désastreuses conséquences de la chute d’une goutte de pluie - Albin Michel Jeunesse - 9782226455147 - 12.90 €