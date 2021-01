La petit fille de Monsieur Linh : La terre d’ici et celle de là-bas sont les mêmes

Lorsqu'il s'était rendu au champ, après ce malheur, Monsieur Linh n'y avait trouvé de survivant que sa petite fille qu'il avait prise dans ses bras et qu'il s'était empressé d'emmener avec lui pour fuir loin de ces horreurs. Loin de cette terre qu'il devait abandonner avec l'appréhension de celui qui se trouve face à la monstrueuse mais unique solution : fuir. Pour sauver sa petite fille ! Mais non sans penser à emporter avec lui, dans un petit sac, un peu de cette terre qui, pendant tant d’années, l’avait nourri et avait été son seul univers.

Tout le voyage sur le bateau, il l'avait passé sur le pont à regarder l’horizon, ne s'en détachant que quelques instants pour se nourrir et nourrir aussi sa petite fille qui, percevant certainement son désarroi et sa tristesse, entre deux repas bien légers, semblait vouloir lui épargner tout souci supplémentaire et dormait paisiblement ou veillait silencieusement.

Au bout du voyage, un grand port où Monsieur Linh et tous les autres réfugiés avec lui, sont accueillis puis conduits dans un grand bâtiment pour y être logés provisoirement.

Dans cette promiscuité, Monsieur Linh s'affaire auprès de sa petite fille ? refusant l'aide de voisines d’exil pourtant pleines de sollicitude. Puis, au fil des jours, il ose s'aventurer à l'extérieur, dans les rues de la grande ville, où il ne sent pourtant pas l'odeur de la terre et où il a tant peur de se perdre.

C'est ainsi que, assis sur un banc, il va rencontrer un gros monsieur qui parle, lui parle en fumant des cigarettes. Et Monsieur Linh ne comprend pas les mots que l'homme prononce mais il éprouve du plaisir à partager ce temps. Par-delà la barrière infranchissable de la langue, se noue une amitié que le calme et la sérénité de la petite fille ne dérange à aucun instant.

Bien d'autres l'ont dit bien mieux et bien avant moi : ce livre est absolument magnifique !

Philippe Claudel a trouvé les mots justes pour nous faire partager l'immense détresse de Monsieur Linh.

La détresse due à l'absence, à la mort, à la disparition des êtres chers et de tous les repères quotidiens d'une vie auparavant immuable, à l'arrachement, à la perte des racines et de tous les ancrages culturels, familiaux ou sociaux, à la plongée abyssale dans un monde inconnu et, par-là, déstabilisant du fait de ses différences.

La détresse due à l'exil subi, imprévisible, incontrôlable, et que seuls le sens du devoir et de la responsabilité qu'un petit être fragile et totalement dépendant implique, empêchent de sombrer.

La détresse due à un monde incompréhensible, parce que les mots eux-mêmes sont incompréhensibles, parce que tous les codes en sont incompréhensibles.

Et pourtant, par-delà le fossé qui les sépare, par-delà le contresens qu'introduit l'usage de quelques tentatives de mots échangés chacun dans son langage, une lumière s'allume ! Grâce à une main posée sur une épaule, grâce au partage d'un bout de banc au bord d'un parc, grâce à un paquet de cigarettes offert, grâce à la chaleur de conversations à sens unique, une sorte de baume se répand sur les plaies encore à vif, qui en atténue, juste par la magie musicale de la voix, la douleur et le ressenti. Pour l'un, comme pour l'autre.

L'acceptation de l'autre n'est pas une fausse attitude ni un vain mot. Page après page, ce dialogue (qui n'est pas, mais est tout de même, un dialogue de sourds) entre ces deux hommes que tout aurait pu (dû ?) séparer, devient le ferment d'une acceptation réciproque, tacite et attentive, sinon attentionnée et généreuse.

Une générosité dont le lecteur découvre l'immensité au dernier mot de la dernière ligne de la dernière page du livre ! Une générosité totalement désintéressée, spontanée, bienveillante, compréhensive et pleine d'humanité.

Il est bien difficile, en refermant ce livre, de ne pas penser immédiatement à tous ces déracinés qui sont poussés, contraints de fuir loin de chez eux pour échapper à la mort et partent se réfugier ailleurs dans l’espoir d'y découvrir, d'y fabriquer une alternative véritable, malgré un vide gigantesque à apprivoiser.

Quand le petit sachet de terre de Monsieur Linh, déchiré, répand son contenu sur le sol, on peut aussi se dire qu'il n'est pas loin le moment où la terre s'unira à la terre et, très vite, ne formera plus qu'un tout indissociable parce que, de toutes façons, la terre d'ici et celle de là-bas, pour les hommes de bonne volonté, c'est la même.

Philippe Claudel - La petite fille de monsieur Linh - Le Livre de Poche – 9782253115540 - 5,50 €