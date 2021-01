Affaire Duhamel : LCI renvoie Alain Finkielkraut, après un gros dérapage

« Dans notre société victimaire, une victime qui déroge à sa fonction christique est mal vue : on considère même que c’est une trahison. Et je pense que ce n’est pas comme ça qu’il faut raisonner », indique Alain Finkielkraut.

Bien avant la sortie du livre La familia grande de Camille Kouchner, la polémique a éclaté : Olivier Duhamel, accusé d’inceste fait désormais l’objet d’une enquête diligentée par le procureur de la République, pour « viols et agressions sexuelles ».

Consentement ?

Réagissant sur LCI, Finkielkraut estime que « ce que fait la justice, c’est qu’elle recherche le cas, dans sa singularité. Et là, on ne peut pas — d’abord, on n’a pas les éléments — et quand on essaye de le faire, c’est-à-dire on dit “y’a-t-il eu consentement ? À quel âge cela a commencé ? Y’a-t-il eu consentement ? Y’a-t-il eu ou non, une forme de réciprocité ?”. On vous tombe immédiatement dessus. »

Pujadas intervient, précisant que l’on parle d’un enfant de 14 ans dans le cas présent. « Un adolescent », coupe Finkielkraut d’un index déictique, « ce n’est pas la même chose. Et même pour spécifier le crime, il faut savoir s’il y a eu consentement, ou non ».

La chaîne d’infos n’a pas attendu : on apprend en effet que LCI décide de mettre un terme à la chronique que le philosophe tenait. Une manière de condamner les propos de son intempestif intervenant. Le Collectif pour l’enfance dénonce pour sa part cette inconscience : « Seule la méconnaissance des mécanismes psychologiques de l’enfant explique une prise de position aussi schématique sur le consentement de l’enfant. » Telerama, qui avait obtenu le scoop sur ce licenciement, évoque une décision prise au lendemain de ce passage à l’antenne.

Délit d'injustice

Mais l’intéressé se débat : « C’est une éviction injuste, une éviction d’une incroyable goujaterie. Je suis sous le choc. On ne vire pas les gens pour ça. Comme si j’avais commis un délit irrémédiable. Mais qu’on écoute mes propos dans leur intégralité », rapporte Le Parisien.

« Et si on les trouve toujours ambigus, qu’on me demande de m’expliquer à l’antenne. À aucun moment, je n’ai été complaisant avec Olivier Duhamel. Aucun ! » assure encore le philosophe. « J’essayais juste d’avoir une pensée subtile. Et je ne changerais rien aujourd’hui. Nous vivons dans un monde de délire collectif et j’en suis la victime. »

Selon lui, Fabien Namias, directeur général délégué de LCI estimait que sur le sujet de l’inceste, l’idée même de consentement était exclue. « Bien sûr que l’inceste est un crime, mais il faut le spécifier. On n’a pas le droit de poser des questions ? On condamne avant le procès », matraque Finkielkraut.

En soulignant que « la peur doit changer de camp », la famille de l’autrice n’imaginait probablement pas être si promptement entendue.

Consentement, encore, et encore

Évidemment, le terme de consentement n’est pas anodin, et d’autant moins qu’en librairies, deux ouvrages coexistent actuellement : d’une part, la version poche du Consentement, de Vanessa Springora, de l’autre, La familia grande de Camille Kouchner.

Des livres liés par la question de l’agression sexuelle — le premier mettant ouvertement en cause Gabriel Matzneff, bien connu et manifestement protégé par le Landerneau littéraire — quand l’autre pointe les exactions du politologue Olivier Duhamel. Une interrogation d’ailleurs pour certains libraires : faut-il présenter les ouvrages côte à côte, ou les distancier dans leur établissement ?

Or, l’ouvrage de l’éditrice Vanessa Springora, victime elle-même de Matzneff, avait lourdement pesé en interrogeant la question même du consentement : comment, jeune adolescente, avait-elle pu être embrigadé par l’auteur, de plusieurs dizaines d’années son aîné…

Nul doute que le mot n'aura plus vraiment le même impact dans l'esprit des lecteurs.