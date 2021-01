Fact checking et infox : Franceinfo travaille avec les jeunes

À compter du 9 janvier, l’agence consacre une programmation spéciale, à travers trois temps forts. L’objectif est de sensibiliser les plus jeunes à la vérification de l’information. Et pour ce faire, le livre a toute sa place.

Un premier temps est prévu ce samedi 9, avec Salut L’info, un podcast d’actualité pour les 9-11 ans, mené en partenariat avec Astrapi. Il propose un dossier spécifique sur le fact checking et répond aux enfants avec Estelle Faure et Marina Cabiten. Les questions sont simples : comment est-on sûr de ne pas dire de bêtises sur franceinfo ? À qui peut-on faire confiance ? Comment choisit-on ce qu’on dit et ce qu’on ne dit pas ? Comment les journalistes travaillent-ils ?

INFOX: les armes des bibliothèques contre les fake news

Ce 10 janvier, à 16h25, franceinfo junior livre donne à Cécile Ribault Caillot et Bertrand Puard la parole « sur la nécessité de sensibiliser les jeunes aux fake news, au rôle des lanceurs d’alertes ». Des thèmes abordés grâce à la fiction dans la deuxième et ultime saison du thriller CTRL+ALT+SUPPR (Casterman). Ou quand la littérature jeunesse permet de parler des fake news...

Enfin, dernière étape, ce 12 janvier à 14h20 et 16h20, franceinfo junior propose une lecture pédagogique de l’actualité et répond avec l’aide d’un spécialiste aux questions des plus jeunes. L’émission se consacre alors aux questions : comment vérifier une information ? Qu’est-ce que source ? Un responsable de l’agence répondra ainsi aux questions, au micro de Marie Bernardeau.

L'Agence franceinfo est une organisation unique en France au sein d’un média. Depuis 5 ans, elle est en charge de la vérification et de la certification de l'information.

Point d’entrée et de sortie de tous les flux d’actualité du média global, l’Agence est depuis janvier 2016, le coeur de la rédaction de franceinfo radio. Pilotée par Estelle Cognacq, l'équipe spécialisée de 17 journalistes passe au crible, vérifie et valide les éléments pour délivrer une information certifiée : à l’antenne, sur le site et les réseaux sociaux de franceinfo, à la chaîne franceinfo sur le canal 27 de la TNT pour laquelle elle réalise le bandeau d’information, et à l’ensemble des chaînes du Groupe Radio France.