Nord Est d'Antoine Choplin : de l'évasion au périple, la confrérie des infortunés 

Le roman s’ouvre sur l’ouverture d’un camp de prisonniers. Le lieu n’est pas défini. Il ne le sera d’ailleurs jamais. L’époque n’est pas précisée et ne le sera jamais non plus. Nous assistons simplement à l’ouverture d’un camp. Il n’y a là que des prisonniers qui errent et attendent d’éventuels camions qui devraient leur venir en aide et les sortir de là. Mais quand ?

Garri, lui, ne veut pas attendre. Il n’en peut plus d’attendre. Son avenir, il va le prendre en main. Trop de temps perdu dans ces foutus camps ! Les camions n’arrivent pas ? Peu importe, il va tenter de gagner les plaines du Nord-Est par ses propres moyens. Et cela signifie partir à pied du plateau où ils se trouvent, traverser les villages dévastés puis les montagnes et enfin gagner les plaines. Là où, autrefois, il faisait bon vivre, où la terre était féconde et la nature généreuse.

Il va entraîner dans son sillage un petit groupe d’hommes très différents. Il y a Jamarr, le colérique. Qui sait par quoi il est passé ? Emmett, le plus jeune (peut-être même n’a-t-il connu que le camp), qui s’enthousiasme de tout et fredonne en permanence de petites mélopées. Et enfin Saul. Saul le poète. Saul qui ne parle jamais. Qui sait par quoi il est passé lui aussi ? Saul, toujours un peu à la traîne pour observer différemment et plus longuement les oiseaux, les insectes, les pierres, et remplir des carnets de poèmes. Saul qui voit mieux que quiconque à l’intérieur des êtres.

Ensemble, ils vont traverser des lieux, faire des rencontres, risquer leur vie, apprendre à s’apprécier, désespérer, espérer. Et c’est dans une belle langue épurée qu’Antoine Choplin nous fait vivre le quotidien de ces hommes, dans un lieu et une époque où la fraternité et l’entraide sont indispensables à la survie de chacun.

Et c’est absolument superbe !

Frédéric Lassale, libraire

