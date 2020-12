La chambre des dupes de Camille Pascal : dans l’intimité de Louis XV

Écrivain américain né le 15 novembre 1932, il avait été surnommé Dice Man, titre de l’un de ses ouvrages — et référence à sa passion pour le hasard à six faces – toujours préférable au six-coups. Publié en France aux Forges de Vulcain, Luke Rhinehart y aura laissé trois ouvrages traduits avec brio, par Francis Guévremont, Jésus-Christ Président, Invasion et L’homme-dé. Et une grande peine.