Kobo en forte croissance sur 2020 : Forma et Libra, les liseuses stars

« Le mouvement reste très important pour 2020 : les ventes affichent encore 15 à 20 % de croissance en regard de l’année passée, même si la demande que nous avions connue durant le premier confinement a diminué. » Sur l’année 2020, la progression sera donc à deux chiffres — avec ces ultimes semaines de décembre toujours aussi importantes. « Cela rattrape également la tendance négative que nous enregistrions en janvier et février », ajoute Fabian Gumucio.

CONFINEMENT: les ventes de liseuses explosent en France

Et ce, alors que la croissance des ventes en France s’avère… la plus faible des autres pays d’Europe. « En Espagne, où l’on constate une affection particulière pour les liseuses, nous avons 70 % de croissance. » Une tendance portée par le travail de Fnac et Médiamarkt, les partenaires revendeurs — mais également par la hausse du piratage dans la Péninsule.

« En Italie, c’est entre 35 et 40 %, avec deux acteurs majeurs : Mondadori, qui domine le marché du livre et Feltrinelli. Et au Canada, nous avons 50 % de croissance. » Et d’ajouter avec un sourire : « Évidemment, c’est réjouissant, mais le pays le plus convaincu par nos services s’avère la Hollande : c’est Koboland, grâce au partenariat avec bol.com. »

Opération séduction

Les estimations pour 2020 sont optimistes pour le territoire français, un important regain après une période de baisse. « 2018 et 2019, pour tous les opérateurs, ont été moindres, en les mesurant à la phase d’enthousiasme de 2015 à 2017. » Et les résultats devraient justement renouer avec ceux enregistrés voilà cinq ans. Côté francophonie, le développement du marché suisse romand sera l’une des prochaines pistes, toujours en collaboration avec Fnac, allié historique en France.

Une collaboration qui a entraîné l’arrivée d’un million de nouveaux utilisateurs — par l’intermédiaire de l’offre de livres numériques gratuits — depuis la plateforme Kobo by Fnac. « Nous travaillons main dans la main avec Fnac, et tout cela fonctionne pleinement. Désormais, il nous faut envisager les stratégies pour que la taille du marché de la lecture numérique augmente. »

Pour accélérer encore la conquête du public, la marque avec ses partenaires distributeurs, comme la Fnac, met en place une opération, jusqu’au 24 décembre, avec 20 € de remise sur les appareils Libra et Forma. « La première est notre meilleur rapport qualité-prix, en matière de liseuse, avec une solution waterproof et des boutons pour la navigation. Forma, en revanche, c’est la meilleure liseuse du marché, tout simplement. »

Et pour les bougons qui reprocheraient l’absence de support des audiolivres dans les liseuses, la réponse est simple : « Notre application reste la seule à permettre de retrouver ses ebooks et audiobooks au même endroit. »

crédit photo © Christophe Ampagoumian