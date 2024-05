Jeune couple s'éclate en plein air

Un couple d'âge mûr, qui a travaillé dur pour en arriver là, est ravi d'exhiber sa nouvelle Honda devant tous les voisins du lotissement. Bizarrement, Sreenath, leur aîné, daigne à peine sortir de sa chambre, et ne semble pas partager l'excitation familiale. Le fils cadet est le premier à comprendre ce qui se trame : Sreenath et sa copine ont été filmés à leur insu dans un parc, en pleins ébats, et la vidéo est en train de devenir virale. Un scandale dont la famille ne se remettra pas. Un roman sur l'infamie qui se répand comme une traînée de poudre, sur le pouvoir destructeur de l'image, sur ce qui échappe à tout contrôle sur Internet - dans une société conservatrice, dans un monde ultra-connecté.