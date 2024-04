Envoyez l'armée !

Fabrice Erre illustre l'hypothèse d'une solution militaire universelle, où tout n'est que binaire, dans le but de la démonter de gag en gag en mettant en scène une armée raide et old school, toujours bloquée sur ses anciens schémas et son vieil héritage. Et son obsession des Allemands. Une armée fatalement maladroite, au bout du compte presque attachante et (quasi) inoffensive.