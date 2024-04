Consuelo et Antoine de Saint Exupéry, un couple de haut vol

Un homme constamment plongé dans les airs ou dans les tourments de son écriture. Une femme qui l’attendra toute sa vie sans pour autant passer sa vie à l’attendre… La quête d’un couple pour apprivoiser leur amour.

Consuelo Suncín Sandoval, la « Rose » du Petit Prince, est née le 16 avril 1901 au Salvador. Elle arrive à Paris au milieu des années 20 pour poursuivre ses études. Elle y mène une vie mondaine et artistique et côtoie de nombreux artistes et écrivains français et latino-américain. En 1930, Consuelo rencontre Antoine de Saint-Exupéry à Buenos Aires, alors que ce dernier est aviateur dans l'aéropostale. Le couple se marie l'année d'après à Nice.

Consuelo, loin d'être éclipsée par le succès littéraire de son mari, s'impose rapidement comme peintre et artiste. Elle se lie d'amitié avec les dadas et surréalistes, de Marcel Duchamps à Max Ernst en passant par André Breton. Après la mort d'Antoine, elle publiera quelques livres, dont Les Mémoires de la Rose, et fera de nombreuses expositions en France et à l'international.

À LIRE - Les lettres d’amour de Saint-Exupéry réconcilient les ayants droit du Petit Prince

La force de l'amour entre Consuelo et Antoine tient en ce que chaque membre de ce couple emblématique savait cultiver son univers propre, tout en restant profondément attaché à l'autre. Un attachement dont témoigne leur Correspondance, publiée chez Gallimard.

© Succession Consuelo de Saint Exupéry - Martinez Fructuoso, France TV

Mais leur alliance ne fut pas un long fleuve tranquille pour autant. Antoine était infidèle, Consuelo — légitimement — dévorée par la jalousie. Lui attendait d'elle une attention et un réconfort sans borne, tandis qu'elle était empreinte de liberté et d'indépendance. Ils ne se délieront pour autant jamais l'un de l'autre, jusqu'à l'ultime vol d'Antoine lors duquel il portait une gourmette où étaient gravés leurs deux noms.

Un amour autant emblématique que mystérieux, à découvrir dans un documentaire inédit de 52 minutes, réalisé par Dorothée Lachaud. Diffusé sur France 5 le vendredi 10 mai à 23h10, et sur france.tv

Crédits image : France TV