Alexander Calder, visionnaire poète-ingénieur-artiste-mécanicien

Ses demeures et ateliers sont devenus des incubateurs pour ses créations et des sanctuaires de bonheur, véritables feux sacrés préservés.

Géraldine Jeffroy, écrivaine et professeur de lettres née en Touraine, explore dans ses écrits l'influence profonde de Calder sur cette région. Elle retrace ses pas, revisitant les lieux de son enfance enchantés par les immenses stabiles de Calder érigés dans la campagne.

Elle dépeint un Calder profondément attaché à son environnement, dont les œuvres reflètent les formes géométriques et les mouvements de la nature, illustrant sa topophilie et sa sensibilité esthétique.

Les éditions Arléa nous en proposent les premières pages en avant-première :

L'ouvrage de Géraldine Jeffroy capte ces moments magiques, ces lieux où elle a rencontré ceux qui, comme elle, ont été profondément touchés par l'esprit créatif de Calder. En explorant la maison, la gouacherie et l’atelier, elle partage des récits de fêtes perpétuelles et de puissance créatrice qui continuent d'inspirer et de célébrer l'amitié et l'art.

Géraldine Jeffroy a également publié d'autres œuvres telles que Soutine et l’Écolier bleu, Un été à l’Islette, et Un chagrin de trop - Max Jacob et Picasso, enrichissant ainsi la littérature avec ses perspectives uniques sur des figures artistiques influentes.