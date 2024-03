La décolonisation en cauchemar étourdissant

D’abord de la matière, pleine page, rouge, faite de coulures, dont les variations de densité et de couleurs dessinent des formes informes. Puis des traits, des paysages, des corps mouvants, et surtout une scansion, un rythme, la page se subdivisant en deux cases l’une au-dessus de l’autre, séparées par une fine bande blanche qui nous invite à adopter une logique de lecture. Et enfin des mots. Effacés. Biffés. À peine lisibles. Pour des paroles à peine audibles. Désarticulées. Des cris, une supplique haletante, en surimpression, qui sort d’on ne sait où, prononcé par on ne sait qui.

Ce vacillement de la figuration résonne dans le cahotement du mot et le flottement du sens. La raison n’a plus cours dans la fuite de Kurtz. Elle s’étiole, se dissout sous l’intensité des souvenirs, rémanences de la violence inouïe exercée sur une population innocente. Elle s’effondre face à l’innommable, devant l’abjecte réalité qui s’est imprimée sur la pupille et reparait comme autant de flash lumineux de corps flottants, meurtris. Elle s’anéantit par la culpabilité qui ronge et l’indifférence des autres qui révolte.

L’histoire est conduite en peu de mots. Évacuant la prégnance du texte dans l’image, Michael Matthys lui rend toute sa force, ne l’assujettit plus à l’illustration pour qu’elle se déploie en une expérience immersive. Le mot (lui-même travaillé comme image plutôt que signe) ne conduit donc plus le récit, mais celui-ci est mu par une force visuelle qui s’empare du regard et nous happe dans un vertige étourdissant.

Les images, réalisées en très grand format, portent en elles les traces d’un travail intense : biffées, effacées, retravaillées, elles sont marquées par un labeur et une énergie plastique qui incarnent le trouble de ce livre. Michael Matthys y mêle différentes techniques, allant du fusain aux crayons en passant par le sang (souvenons-nous que son précédent album, La ville rouge, était entièrement dessiné avec du sang de bœuf récupéré dans les abattoirs de Charleroi) et cette mixité ne cesse de stimuler le regard.

L’ampleur de cet album foisonnant (plus de 350 pages dont la plupart regroupe deux images), témoigne de l’effort (physique) entrepris pour le mener à son terme et impose une lecture concentrée jusqu’à ce que le regard se retrouve totalement absorbé par ce flux d’images sourdes mais pas mutiques, lourdes et aériennes.

Comme son titre l’indique, Michael Matthys s’est librement inspiré d’Au cœur des ténèbres, la fameuse nouvelle crépusculaire de Joseph Conrad. Il n’est donc pas étonnant que l’on retrouve quelque chose de l’atmosphère âpre et hallucinatoire d’Apocalypse Now de Coppola et de Aguirre, la colère de Dieu de Herzog, tous deux adaptés des pages de l’écrivain (on pense également à La ligne rouge de Terrence Malick dans cette manière de confronter la nature à la barbarie humaine, d’alterner des plans figuratifs composé de personnages avec des plans plus abstraits, atmosphériques, évoquant des paysages et animaux tropicaux).

Mais, à cette source principale, Matthys en ajoute une seconde, déterminante, l’étude historique Les Fantômes du roi Léopold, Un holocauste oublié d'Adam Hochschild. Ce dernier livre, qui a fait date, retrace les exactions commises par les colons belges au Congo, les massacres perpétrés sur les populations indigènes. Matthys retranscrit le vertige qui nous étreint face à l’ampleur des crimes commis qui résonnent encore aujourd’hui, particulièrement, parce qu’on en parle encore peu.

Kurtz est une expérience qui se vit plutôt qu’elle ne se raconte. Ce qui ne veut pas dire qu’elle ne raconte rien, mais plutôt que, l’auteur ayant trouvé un moyen éminemment visuel pour traduire des mots en sensations, l’on se sent toujours un peu idiot de ramener ces images à des mots. Et pourtant, qu’il est important d’en parler, de ce livre et de l’histoire qu’il relate. Michael Matthys livre une œuvre puissante, ambitieuse et hypnotique.