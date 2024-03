Venez donc vivre Une saison à Montparnasse !

Un immeuble qui, d’après elle, ne mérite que la crème de la crème !

« Madame Ernest avait, du locataire idéal, une image précise : il devait être Français de France, posséder de bonnes manières, un compte en banque à l’avenant, afficher une allure cossue. La concierge ne détestait rien tant que ces étrangers qui pullulaient dans le quatorzième arrondissement limitrophe, artistes autoproclamés pour la plupart, insolvables et mal attifés, un ramassis de Youpins, de Ruskofs, de Titals, d’Espinguoins, d’Amerloques et même de musiciens nègres, tout ça se prenant pour les rois du monde et baragouinant à qui mieux mieux avec des accents à couper au couteau. »

Mais un beau jour, au début du printemps, la nouvelle tombe : un des appartements du troisième étage va très prochainement être disponible. Il faut donc trouver une nouvelle personne pour y habiter. Une personne, bien entendu, qui doit correspondre aux exigences de notre concierge…

Arrive la charmante Gabrielle Bertholon. Après des années chez les Clarisses, ce groupe de soeurs avec lesquelles elle a vécu son adolescence, cette jeune femme au bord de l’âge adulte est retournée dans sa maison familiale à Lyon. Mais, sans envie particulière – « [e]ntreprendre des études n’était pas à l’ordre du jour (le baccalauréat ne serait ouvert aux femmes qu’un an plus tard) » –, la voilà poussée par son père à trouver un mari digne de ce nom. « Pressé de caser cette fille qui l’encombrait, Charles-Henri, aidé de ses fils, dressa une liste des partis souhaitables, ainsi qu’un calendrier : on inviterait un prétendant à dîner chaque semaine, jusqu’à Noël. »

Étouffée par cette famille bourgeoise qui n’a que faire de ses sentiments, elle parvient à les convaincre de la laisser partir pour Paris. Une ville d’artistes. Une ville où elle pourra s’épanouir et laisser briller son art, elle qui s’est trouvé un penchant pour la peinture. C’est décidé : elle sera peintre ! Et Paris lui ouvre les bras, alors qu’elle s’installe au 23 de la rue Duguay-Trouin, sous le regard de notre chère Madame Ernest. La jeune Gabrielle découvre une effervescence qui lui donne le tournis, alors qu’elle vogue de cafés en cabarets et s’acoquine avec d’autres esprits libres de la capitale… mais ce petit bonheur ne saura pas durer, alors que ses frères s’inquiètent d’un scandal qui viendrait entacher la réputation de la famille.

Drôle et intelligent, Une saison à Montparnasse est un petit roman séduisant. En plus d’une description attrayante du Paris des années folles, il nous propose deux personnages féminins qui, quoique très différents, offrent un acte narratif très agréable. D’un côté, Madame Ernest, avec ses remarques désobligeantes de vieille femme, parvient tout de même à nous attendrir : avec un mariage un peu raté, sans enfant, elle n’est pas aigrie par nature mais par ce que la vie lui a fait. De l’autre côté, Gabrielle explore avec intensité ses émotions, sa sexualité et son appétence pour l’art. Sa naïveté est touchante, sa détermination l’est encore plus. Et, en parallèle de ces deux femmes, une ribambelle d’hommes, obtus et malavisés, qui cherchent à faire la loi sans état d’âme.

Colin Thibert signe ici un beau petit roman, qui surprend par sa conclusion…