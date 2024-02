À l'âge de treize ans, l'âge où tout semble possible, Lucas et Cole forgent une amitié intense. Lucas, le garçon réservé et désireux de normalité, est fasciné par Cole, une figure charismatique, énigmatique et dominatrice. Leur amitié se tisse à travers des pactes, des secrets et des mensonges, notamment autour de l'existence de Nik, le jumeau saturnien caché de Cole, une révélation qui marque à la fois une découverte éblouissante et une trahison pour Lucas.

Malgré les disputes, les séparations et les réconciliations, Lucas et Cole sont constamment attirés l'un vers l'autre, comme par un miroir déformant. Ensemble, ils s'engagent dans la création d'images, l'exploration de la vie et de la mort, et la construction d'un récit pour intensifier leur existence.

Leur voyage les mène de l'intimité de leur amitié à la réalité fluctuante de Z., une ville cauchemardesque qui étend et déforme le temps, l'espace et la perception de l'histoire.

Traduit du finnois par Claire Saint-Germain.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

Marisha Rasi-Koskinen, née en 1975 et auteure de six romans acclamés en Finlande, nous offre avec Regarde une œuvre captivante sur la puissance de l'imaginaire et la complexité des liens humains.