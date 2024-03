Entre Lucas et Cole, la rencontre à l'adolescence est de celles qui marquent et transforment. Une amitié comme une course-poursuite, qui grandit avec eux, les unit, les sépare, s'ourdit autour de projets photographiques et filmiques communs. Dans un équilibre fascinant entre tension narrative et inventivité formelle, Marisha Rasi-Koskinen bâtit une histoire du regard au temps du règne des images. Entre escape game et installation d'art contemporain, un roman ludique, virtuose et envoûtant qui interroge notre rapport au monde, au réel et à la vérité. La découverte-événement d'une étoile de la littérature finlandaise contemporaine.