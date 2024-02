Vous ne me trouverez pas sur Amazon !

Les milliardaires ne sont pas les seuls à avoir conduit une opération de prédation sur la presse et l'édition. Amazon est devenu le premier distributeur de livres. Google et Facebook sont devenus des acteurs majeurs de la presse via leurs régies publicitaires. S'il y a urgence à faire barrage à Bolloré et consorts pour défendre le droit de savoir des citoyens, il faut aussi combattre ces géants du numérique qui veulent remettre en cause le prix unique du livre et asservir la presse. A travers une enquête sur le monde de l'édition et les médias, Laurent Mauduit nous montre les dangers que les géants du numérique font peser sur la liberté de l'information et la liberté d'opinion.