Les effluves séduisants des fruits défendus

Laura et Lizzie, deux sœurs très proches, vivent seules dans une maison près d’une rivière. Chaque soir, elles y puisent de l'eau et entendent, au loin, les clameurs des hommes-gobelins, des marchands de fruits particuliers qui cherchent à vendre leurs paniers.

Approchez, approchez ! ils ne font pas envie

les jolis fruits de nos vergers ?



Un soir, Laura, décidément très intriguée, s’attarde près du ruisseau, malgré les réprimandes de Lizzie ; et finit par succomber à la tentation de ces fruits si attirants. Prise d’une totale frénésie, elle se gave à n’en plus finir de figues, de cerises, de melons, et rentre à la maison. Mais cette expérience ne sera pas sans conséquence, ni pour Laura, ni pour sa sœur…

Un poème qui s’ouvre à nous dès la première lecture

Il faut savoir apprécier l’idée que la littérature change, qu’elle vit ; qu’elle provoque des sensations différentes selon l’époque et le public à qui elle est adressée. La nouvelle traduction de ce poème subversif, et faussement candide, met en évidence des thèmes déjà bien présents dans l'œuvre originale de Christina Rossetti : la tentation, la résistance, l’amour familial…

Ces thèmes, pourtant, sont appréciés de manière bien différente entre ce que cela signifiait au XIXe siècle, ce que cela signifie avec une traduction, et ce que cela représente pour le lecteur.

La traductrice l’indique même dès la préface :

Dans votre tête et sous votre langue, les fruits cédés par les Hommes-Gobelins à Laura et Lizzie auront un goût que Rossetti-la-Victorienne n’aurait jamais pu anticiper. [...] Vos sucres ne sont pas les siens. [...] Vos sœurs ne sont pas les siennes. [...] Vos gobelins ne sont pas les siens.

Nos gobelins, précise-t-elle, sont plutôt ces hommes collants dans le métro ou dans la rue, ou ces relations étranges que nous entretenons avec les figures masculines de notre entourage. Pourtant, le poème, même en version originale, s’ouvre à nous dès la première lecture.

En 1862, Christina Rossetti développe dans Goblins Market la question de la répression de la sexualité féminine, un impensable. On perçoit alors dans le poème, et dans sa traduction, des allusions claires à la Bible, à la faute originelle, et bien entendu au fruit défendu - le deuxième jour, « Lizzie [est] vierge de tout secret / Laura flottant dans ses fantasmes ».

À l’inverse, la sexualité masculine est développée, virile, parfois brutale et dépourvue de consentement :

C’était elle après tout qui était venue à eux, qui leur tournait autour. Ils la bousculaient, la piétinaient, et, lui tenant les mains, pressaient leurs fruits contre ses lèvres, pour la forcer à les gober.

Agrémenté par les délicates illustrations de Diglee (Je serai le feu, Ressac), ce bijou de poésie du XIXe siècle se pare de nouveaux atours : un bel écrin rouge relié, aux écritures dorées et à la couverture en toile. De quoi attirer l'œil des lecteurs les plus réfractaires, pour que cette poétesse peu connue en France puisse s’y illustrer.

La version originale de Goblins Market est disponible en fin d’ouvrage, ce qui permet de s’adonner à une comparaison précise et de comprendre le mécanisme et les choix de traduction de Clémentine Beauvais - qui a également traduit Emma de Jane Austen (Baribal) ou encore L’Ickabog de J.K Rowling (Gallimard Jeunesse).

Lire la version anglaise permet en outre de comprendre le poids de la sororité et de l’amour existant entre Lizzie et Laura, ce qui les sauve, et les mène vers la rédemption : « For there is no friend like a sister. »