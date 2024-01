Bâtir le ciel, mais à quel prix ?

Un territoire extraordinaire, vraiment :

« Les voyageurs viennent de loin pour la contempler. Certains en ont aperçu les hauteurs de l’autre bout du monde et ont entendu les légendes qui circulent à son propos : on dit que cette montagne phénoménale a surgi de la terre en une seule journée, que les pierres y grandissent d’elles-mêmes, que ses habitants dansent sur des ruines, accompagnés du tambourinement de leurs dieux souterrains, on dit que c’est en punition que Dieu l’a fait sourdre de la terre, on dit, on dit… »

Notre protagoniste est une jeune fille qui grandit à l’ombre de l’Île. Dans sa petite ville de Salve, où toutes les rues, les maisons, les personnes se ressemblent, elle ne peut s’empêcher de se dire que mieux l’attend ailleurs. Là-haut. Elle est profondément fascinée par l’Île, qu’elle regarde à longueur de journée. Elle vibre de curiosité, d’impatience. Vivement l’âge adulte, vivement la liberté qu’il promet… Vivement ce moment magique où elle pourra enfin, comme d’autres avant elle, gravir cette époustouflante montagne pour en voir le sommet. Pour rejoindre cette « ville qui n’a jamais cessé de se construire, et toujours vers le haut ».

Et lorsque le jour arrive enfin pour elle de débuter son aventure, elle n’hésite pas une seule seconde. Elle se greffe à un groupe de voyageurs : tous ont « la peau écarlate et prématurément plissée de rides », pour avoir déjà posé les pieds sur l’Île et l’avoir quittée une fois au moins. Elle est la seule à ne jamais s’y être rendu. Hommes et femmes, aussi mystiques comme leur destination, n’ont qu’une hâte : se mettre en route.

Commence alors le périple tant attendu. Puis, le choc : « Enfin, j’atteins ce qui devait être le début de tout, et qui ressemble à la fin du monde ».

Bâtir le ciel fonctionne comme une focale posée sur l’humanité. Un morceau de l’humanité, disons, perché sur une montagne architecturale profondément définie par le danger qui l’habite. Ce roman se lit comme un conte philosophique, où notre protagoniste, jamais nommée, revient sur ces années passées sur Île et les réalités qu’elle y a rencontrées.

Elle évoque les découvertes, la douleur physique, la peur constante de tomber, le dénuement, l’exploration psychologique, la fatigue, les désillusions, le fanatisme… Et toujours, cette soif de créer de ses mains, d’imaginer, de donner forme, donner vie à la pierre qui vibre sous ses doigts. Cette énergie sans faille, qui pousse à aller plus haut, encore, chaque jour de quelques mètres.

Sarah Serre propose ici un premier roman… étonnant. Le synopsis tente de nous expliquer ce que renferment les pages de ce livre – or la signification de cette histoire est bien plus complexe qu'imaginée. Tout semble être une question de verticalité. D’abord, à travers l’ascension ; celle vers l’Île et son sommet, mais aussi celle qui ne cesse de se construire au rythme de l’acharnement des Bâtisseurs. Est-ce une question de foi ? D’espoir, ou même de désespoir ?

Est-ce plutôt une question d’aliénation par le mouvement, l’effort, la souffrance physique ? Mais aussi une verticalité vertigineuse, vers le bas. Car la chute existe, presque toujours mortelle. Une chute humaine, une chute minérale. Une chute qui semble sans fin, au cœur même de l’Île, cette voie qui s’offre aux âmes mortes pour l'ascension de ce monstre de pierre.

Bâtir le ciel est aussi brut que doux, un petit roman que l’on quitte avec un sentiment de travail bien fait.

