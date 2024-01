Effrontée, déterminée, passionnée, inventive et transgressive : telle est la jeunesse intemporelle qui se dessine en Europe de l'Est d'avant-guerre, juste avant d'être tragiquement brisée par la Shoah. Vivre nous révèle les confidences de six adolescents, qui ont écrit leurs autobiographies pour un concours d'écriture en yiddish organisé dans les années trente. Perdues dans le tumulte de l'Histoire et récemment retrouvées dans le sous[1]sol d'une église à Vilnius, ces archives ont ému l'auteur Ken Krimstein, qui en a réalisé une adaptation graphique. Ces témoignages du passé s'animent sous la plume tendre et le trait vif de l'auteur, qui compose ainsi un remarquable travail de mémoire et un hommage vibrant à la jeunesse du Yiddishland. Ces récits drôles, poignants et spontanés recomposent la richesse et la diversité d'un monde anéanti par la barbarie nazie.