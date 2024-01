Décrire et dessiner l'anarchie à hauteur d'enfant – et pas que

Le mouvement est ainsi expliqué aux enfants, dans un album écrit par José Antonio Emmanuel, illustré par La Fabrica de Estampa et traduit par Vivien García. Le joli manuel, aux textes ludiques et aux coups de crayon colorés, vulgarise les enjeux du mouvement sans trop infantiliser, avec un ton de proximité, comme un guide qui tient le lecteur ou la lectrice par la main.

En amont, plusieurs chapitres retracent et définissent les raisons et l’apparition publique du mouvement. Ensuite, sur les premières pages, José Antonio Emmanuel écrit ses propres raisons qui l’ont amené à en parler aux plus jeunes.

Sur le reste de l’album, les chapitres sont découpés de façon similaire : image à gauche, texte à droite, comme des sortes de cartes ornées avec des « consignes » précises.

“Copie ce qui est beau”

Le texte se penche sur des actions, ou plutôt des gestes à adopter à toutes les hauteurs d’âge, liées à l’entraide, au partage et à l’amour. Les formules sont à l’impératif, du type « Cultive », « Façonne », « N’asservis personne ». Quant aux images, elles répondent à un même code-couleur tout du long, avec un trio de jaune, de bleu et de rose.

Même si, sur les premiers chapitres, le vocabulaire est d’un registre soutenu, donc sans doute plus difficile à comprendre pour un enfant sans adulte à ses côtés, l’objectif est de nous livrer un guide pratique et accessible sur le mouvement, et sur comment « s’affranchir de toute oppression ». L’album devient matière à réflexion pour « éduquer » tous les âges : « parents », « maîtres », maîtresses et les plus jeunes.

Par ce format double de texte et d’image, L’Anarchie expliquée aux enfants donne des clés de lecture simples pour comprendre le mouvement, à la fois dans ses fondements théoriques et dans sa mise en pratique.