Une chronique médiévale de guerres et trahisons

Raconté à travers les perspectives croisées de chroniqueurs et le récit d'un couple princier, le livre remet en question les récits historiques officiels, brouillant les lignes entre vérité et fiction.

L'histoire, qui se déroule sur plusieurs siècles, est une chronique médiévale de guerres, de trahisons, de révolutions et de changements constants. Vodolazkine entrelace habilement passé et présent, réalité et fantaisie, invitant le lecteur à devenir un témoin privilégié de la construction de l'histoire.

Dans son style narratif, Vodolazkine évoque la Terre du Milieu de Tolkien par sa capacité à dépeindre des événements extraordinaires, tandis que son érudition rappelle Le Nom de la rose. Avec une touche d'humour et de malice, il se rapproche de Julian Barnes et de son Histoire du monde en 10 chapitres 1/2.

Histoire de l’Île est probablement le projet le plus ambitieux de Vodolazkine, offrant une narration magistrale, éclairante et percutante.

Les éditions des Syrtes nous en proposent les premières pages en avant-première :

L'auteur, Evgueni Vodolazkine, est un écrivain, philologue, médiéviste et critique littéraire réputé. Son œuvre a été couronnée de nombreux prix prestigieux. En Russie, son roman "Les Quatre Vies d’Arseni" a reçu le prix Bolchaïa Kniga. "L’Aviateur" a été honoré du prix Clio. Après "Brisbane", récompensé par le prix Kniga Goda en 2019, et "Soloviov et Larionov", "Histoire de l’Île" est son cinquième roman publié aux éditions des Syrtes.