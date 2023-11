Milieu des années 1970 un colonel du KGB fuyait l'URSS avec son épouse enceinte. Victime d'une purge aux profonds relents staliniens, la famille disparut pour échapper à la mort. Sous une nouvelle identité ils s'installèrent en France où leur fils naquit. Début des années 1990 une adolescente disparaissait. Issue d'une famille de la haute bourgeoisie provinciale, la police conclut à une figue sans jamais retrouver la jeune fille. Dix ans plus tard, Léo Malovics, policier en disponibilité, reprend l'enquête sur cette disparition. Est-ce pour la retrouver ou pour qu'elle ne réapparaisse jamais ? Est-il lui-même manipulé et dans ce cas pourquoi lui ? La vérité existe-t-elle au milieu de tous ces mensonges et quels périls dissimule-t-elle ?