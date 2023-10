Ma 6-T à la TV : journée spéciale à Villers-Cotterêts, sur France 2

À l'occasion de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française par le président Emmanuel Macron, France Télévisions organise une édition spéciale en direct à partir de 9h55. Cette émission est animée par Jean-Baptiste Marteau et Nathalie Saint-Cricq, avec de nombreux invités et des correspondants en duplex. Elle sera visible sur France info et TV5 Monde.

À 21h10, place à une émission spéciale, « Voyages en langue française » présentée par Claire Chazal et Michel Field, en direct du château de Villers-Cotterêts. Portée par des artistes et personnalités qui incarnent le français dans toutes ses formes et expressions, l'émission plongera dans cette langue parlée par plus de 320 millions de personnes dans le monde, celle de l'amour et des imperfections, de la danse classique et des Jeux Olympiques, du droit et de la poésie.

Kamel Daoud, Axelle Red, Natacha Saint Pier, Hiba Tawaji, Patrick Bruel, Robert Charlebois, Chimène Badi, Farah El-Dibany, Adeline Lovo, Géraldine Moinard, Erik Orsenna, Julie Neveu, Gaëtan Roussel, Black M, Seynabou Sonko, Paul Rondin, Barbara Cassin, Jacub J Orlinski, Passi, Samia Orosemane, Ycare, Pierre de Maere, Fann Attiki et d'autres encore seront présents.

Enfin, à 23h45, un documentaire consacré à la rénovation du château de Villers-Cotterêts sera diffusé. En 2018, Emmanuel Macron a annoncé la création de la Cité Internationale de la Langue Française dans ce monument historique négligé. C'était ici, en 1539, que François Ier a signé l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a contribué à généraliser l'usage du français en en faisant la langue des documents officiels.

Après avoir servi de résidence royale, ce château a été transformé en asile de mendicité puis en maison de retraite, avant d'être complètement abandonné. Lors de l'annonce présidentielle, le château était en ruine. Cinq ans plus tard, un site culturel dédié à la francophonie ouvre ses portes, mettant en valeur les richesses de la langue française. Ce film d'Abigail Mokienko et Jean-Christophe de Revière invite à découvrir les coulisses de ce projet colossal.

crédits image : France Télévisions