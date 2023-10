Ségurant : Un dragon, j'ai vu un dragon... et son chevalier... (2/2)

Voici bien une expérience rarement vécue par un écrivain, nécessitant un regard unique. Durant deux semaines, ActuaLitté a mené des interviews exclusives avec l'auteur Emiliano Tanzillo, diffusées uniquement sur Instagram. Nous l'avons invité à se pencher sur quatre illustrations ou vignettes de l'ouvrage, pour en dévoiler une histoire différente : celle de la construction visuelle.

Morgane, l'antagoniste ultime

« C'était merveilleux de pouvoir me mesurer à des personnages aussi iconiques. L'objectif du scénariste et de l'éditeur était explicitement de ne pas "se reposer" sur l'aspect traditionnel de personnages comme Merlin, le roi Arthur et Morgane. L'espoir est d'avoir réussi à leur donner une nouvelle apparence tout en conservant leur charisme. » Emiliano Tanzillo

Comment donner un nouveau visage à une icône de la littérature médiévale ? Morgane, la protagoniste antagoniste, est indéniablement un personnage qui captive l'attention. Son visage, qui rappelle les œuvres emblématiques de Hugo Pratt, montre une volonté de s'éloigner des clichés habituels.

Alors que la sobriété de ses cheveux pourrait sembler simple à première vue, elle contraste parfaitement avec la profondeur et la complexité de son regard, offrant une image d'un personnage riche en nuances et en contradictions. Sa conception puise dans diverses sources d'inspiration, allant des cartes à jouer traditionnelles à des figures marquantes de la culture populaire, comme la chanteuse Mina.

Morgane, c'est le fruit d'une alchimie d'influences diverses et variées qui la rend d'autant plus intrigante.

L'Action et la magie des couleurs

« Je m'amuse beaucoup à dessiner des monstres terrestres, aériens et aquatiques ! » Emiliano Tanzillo

À mesure que l'intrigue se densifie et que les enjeux montent, le choix des couleurs devient d'une importance capitale. Le rose, en particulier, a été minutieusement choisi pour représenter la magie, de Morgana. Cette teinte, lorsqu'elle est mise en contraste avec le vert des êtres fantastiques, génère une ambiance vibrante et électrique.

Les angles de vue, quant à eux, sont méticuleusement sélectionnés pour intensifier la profondeur de chaque situation, rendant chaque scène encore plus chargée en émotions et en drame

Le Duel silencieux : réactions et émotions

« Ce voyage à travers la bande dessinée arthurienne nous offre une exploration riche et nuancée des personnages et des thèmes, tout en brisant les stéréotypes et en introduisant de nouvelles perspectives. » Emiliano Tanzillo.

Dans l'une des séquences clés, les visages des protagonistes parlent d'eux-mêmes... sans un mot. En écho aux duels emblématiques des westerns, cette scène est pensée pour subtilement orienter les émotions du lecteur. Un silence lourd prédomine, et l'atmosphère est électrique.

Chaque vignette de cette planche primordiale a été dessinée avec soin, dans l'espoir d'éveiller une réaction intense et marquante chez le lecteur au fil de sa découverte. ‼️

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0