ActuaLittéAime : un mille-feuille tempétueux

Aux côtés des Hugo Awards, les Nebula Awards font partie des rendez-vous de la science-fiction et de la fantasy américaines, un moment de célébration et d'attention médiatique. La cérémonie de la 58e édition, le dimanche 14 mai, a entériné le succès public et critique du jeu vidéo Elden Ring, de FromSoftware et Bandai Namco.