Fureur, sauvagerie : qu'est-ce que l'homme face à l'immense nature ?

Yves H. a produit le scénario de la BD réalisée avec son père, Hermann. Pour ActuaLitté, il revient sur certaines de ses cases, apportant des détails et explications qui éclairent plus largement cette aventure.

Melonius Brigantus, soldat romain

« Le nom de notre héros a une petite histoire : la tribu britannique des Brigante existait réellement. En latin, on l’appelait Brigantis, mais ce suffixe -is ne faisait pas assez romain, contrairement à -us : nous l’avons changé en Brigantus, de sorte que l’efficacité a pris le pas sur l’authenticité. Et pour construire le personnage, lui conférer le statut de fils naturel, d'une servante de la famille et d'un de ses membres, donnait plus de champ.

Ici, le découpage est très significatif : ce sont quatre cases sanguinaires, qui situent le personnage à différents niveaux. D’abord, en rappel de la voix off qui ouvrait la toute première case de l’album, que l’on peut désormais rattacher à Brigantus. Ensuite, son aspect monstrueux ressort — et si cela ne tenait qu’à moi, nous aurions mis plus de sang dans la quatrième case… Mais peut-être aurait-on moins bien perçu sa silhouette alors.

Violent, Brigantus l’est par la force des choses : en trois cases, où nous avons cherché un zoom pour s’approcher au plus près de son visage, il dévoile sa nature meurtrière : le rythme est frénétique, dévoilant ce que les autres soldats voient de lui, une bête à tuer. Là s’expriment toute l’agressivité et sa terrifiante puissance…

CHRONIQUE - Brigantus, soldat romain en quête de rédemption

Par symétrie, la dernière séquence le montre de plain pied : c’est une contrainte technique du gaufrier, trois cases rapides impliquent une grande en miroir. Si l’on était au cinéma, cela s’accompagnerait d’un changement de musique : Brigantus sort de son caisson de violence, la colonne de gauche, exprimant la rage, est passée, et l’on casse le rythme avec un retour au calme.

Lequel exprime l’autre volet de sa personnalité, sa quête de rédemption : le lecteur prend visuellement de la hauteur et découvre une autre facette, où l’humanité profonde revient. De Berserker, il redevient enfant, avec cet espoir de trouver la lumière qu’il a toujours cherchée. Ce colosse au sortir de la bataille est transformé, offrant une immense fragilité au lecteur. »

La symbolique devient alors plus grande : quand il n’y a plus de sang à faire couler au nom de Rome, alors le légionnaire renoue avec l’homme et sa quête d’une délivrance…

Contemplation depuis la côte :

« Dès les premiers mots de la voix off, il est question d’oiseaux blancs qui apporteront la quiétude tant désirée. Alors que Brigantus arrive à la fin d’une première étape – le chemin à parcourir sera encore long, on peut évidemment lire ici une référence à la prophétie qu’il se répète comme un mantra. Voir la lumière, celle qui vient des cieux, quand on se tient sur les hauteurs des côtes, tout cela s’interprète facilement comme un signe.

Pour Brigantus, cette pause contemplative apporte un peu de réconfort : il arrive à proximité du fort, obtiendra des soins alors qu’il est lourdement blessé…

En outre, regarder la mer a toujours une portée symbolique, parfois gratuite. François Boucq a dit de mon père qu’il travaillait sans théorisation de ses dessins : quelque chose d’immédiat. D’ailleurs, dans les derniers tomes de Jeremiah, on compte peu de grandes cases, alors je m’efforce d’en intercaler, de lui ménager des cases plus grandes que les autres. Ce sont comme des ponctuations.

Ici, on peut presque croire que Brigantus et lui marquent une pause, ensemble », assure Yves H.

Pour Hermann, cette case représente beaucoup : « Il regarde la mer depuis cette falaise, on devine un air froid, entouré de mouettes, dont les cris sont semblables à des pleurs… Ici, c’est une côte où la sauvagerie et la fraîcheur convergent : il y a un côté viking… Moi-même, j’avais fait le voyage en Écosse : j’ai trempé le pied au bord de l’eau, et je vous assure qu’il n’y est pas resté plus de trois secondes. J’ai eu le sentiment d’être torturé ! »

Tout le ressenti du dessinateur s’exprime alors : « Mon dessin est en prise avec quelque chose de charnel. Et c’est tout ce que j’ai fait pour consolider le texte quand mon fils m’a proposé ce scénario : donner un corps. »

Cette vision du légionnaire, de dos, offre bien une pause narrative. Mais plus encore. « C’est un bref instant de bonheur, un moment de tranquillité, mais Brigantus n’est pas intellectuellement en capacité de le mesurer. Il est bestial, pas méchant, mais son regard n’analyse pas. Le présenter ainsi de dos, c’est l’appréhender dans une tension intérieure : la fragilité de ce monstre face à l’immensité de la nature.

Et pour le décor, la couleur grise joue un rôle prépondérant, en tranchant avec l’uniforme rouge des Romains. Les dents rocheuses sortent de la mer, avec quelque chose d’effrayant, tout en rendant infime l’homme qui les observe.

Moi, je garde des images de l’Écosse, et lors de ma première visite, Brigantus n’était pas même envisagé. Cette case me bouscule : j’en ai même accroché une copie sur des meubles qui m’entourent. Elle est très émouvante : j’ignorais que je dessinerais cette sensation qui m’est resté, d’une mer pas comme les autres. C’est un peu ce que je retrouve sur la côte bretonne : un prodigieux théâtre… »

