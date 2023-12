ActuaLittéAime : un mille-feuille joueur

Simone Bertière présente une fresque historique captivante dans son tome 2 des Reines de France, mettant en lumière les femmes influentes de l'époque d'Henri IV à Louis XIV. Au-delà de ces dernières, elle explore la vie de frondeuses, maîtresses et dauphines, combinant rigueur historique et narration captivante. Une histoire des femmes de pouvoir.

Dans son livre de jours, Patti Smith partage 366 images accompagnées de mini-poèmes, reflétant la simplicité et la beauté du quotidien. Elle invite les lecteurs dans un voyage intime de découverte et de réflexion. Une célébration de la sensibilité et de la créativité, guidée par l'expérience et les inspirations de d'une grande dame.

Les 20 plus belles cartes du monde, du XVIe siècle à nos jours, est un cadeau idéal pour les amateurs d'histoire, de voyages, et d'aventures. Des cartes célèbres et rares, accompagnées d'explications historiques et d'anecdotes de voyages inspirées par des visionnaires. Ces cartes sont détachables du livre et peuvent être encadrées, offrant un objet décoratif élégant et enrichissant.

En Bretagne, le sujet délicat de l'augmentation des résidences secondaires en Bretagne, explorant les tensions sociales et identitaires qui en découlent.

Enfin, un nouvel inédit de Paul Morand, couvrant les années 1943-1945 de ses journaux de guerre, qui offre un aperçu unique de son expérience en tant qu'écrivain et diplomate pendant la Seconde Guerre mondiale, de Londres à Vichy, puis en Roumanie et en Suisse. 1000 pages sur un homme bien difficile à cerner.

Et comme chaque semaine d'#ActuaLittéAime, un extrait de ces œuvres est disponible en fin d’article.

Un livre de jours, de Patti Smith (trad. Claire Desserrey)

Les reines de France - Volume 2, Le Grand Siècle, de Simone Bertière

Les 20 plus belles cartes du monde - Du XVIe siècle à nos jours, d'Anne Lacambre et Juliette Lesté-Lasserre

Bretagne secondaire - Une année au pays des volets fermés, de Benjamin Keltz et Joëlle Bocel

Jeux, de Georges Perec

Journal de guerre - Roumanie, France, Suisse (1943-1945), de Paul Morand

D’ailleurs, si vous avez manqué les précédentes éditions, les critiques de nos journalistes sont désormais à retrouver dans une catégorie inédite : Les Michroniques. Ouais, les calembours, on adore…

Bonnes lectures !