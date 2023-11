Des chevaliers robots : du jamais-vu l'époque du roi Arthur

Carte postale d’Italie — Bons baisers de Ségurant

Cette carte postale, qui me met en scène, raconte ma quête en Italie, tout en parcourant les villes du Bel paese où je cherchais les ultimes traces du récit.

Armé d’une lampe à rayons ultraviolets, j’examinais les manuscrits pour dénicher les traces de cette épopée effacée. Les textes avaient en effet servi à fabriquer des couvertures : mon instrument faisait alors ressortir les traces de métaux contenues dans l’encre, donc les écrits eux-mêmes. Un travail irréalisable à l’œil nu.

Les plus anciennes versions, je les ai dénichées en France et en Italie, dans la région de Venise, ainsi que dans les Flandres : cela ne retrace pas le parcours de la légende, mais donne des précisions sur les origines géographiques.

Ces 10 années de recherche à travers le monde sont passées à toute vitesse. D’abord, parce qu’au fil des découvertes, j’ai mis à jour deux grandes versions alternatives, et plusieurs autres complémentaires — sous la forme de sequels, en réalité.

Je me suis amusé en découvrant dans l’un de ces épisodes tardifs (au XIIIe siècle), l’intrigue renoue avec une histoire d’amour, où toute l’épopée est vécue comme un rêve et le dragon de Ségurant se transforme en jeune femme. D’autres passages alternatifs se contentent de reprendre des éléments anciens de l’histoire.

Quant au matériau, concrètement, il atteste de ce que la noblesse n’a plus le monopole des manuscrits : certes, le parchemin est de qualité moindre, mais une classe bourgeoise (des familles riches, des banquiers, etc.) disposaient des ressources pour obtenir leur exemplaire. Et la vie des nobles fascinait cette frange de la population, pétrie d’amour courtois.

Par un jeu de miroir, les romans imitaient la vie courtoise idéale et la vie réelle tâchait d’être à la hauteur des textes.

La Tour des Chevaliers de Cuivre

À la table ronde, tout chevalier a affronté, affronte ou affrontera des obstacles attestant de sa bravoure : plus insurmontable est la difficulté, plus grande sera sa renommée. Et s’il peut s’exécuter pour l’honneur d’une dame, ce sera mieux encore.