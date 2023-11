Des lions, une taverne, un dragon : un chevalier a chamboulé le monde médiéval

Férocité et mouvement

« La Chasse aux lions marque le premier épisode de l’aventure qui conduira Ségurant à être adoubé. Ces créatures constituent un danger pour le jeune garçon, qui parviendra à libérer son village de la menace en le hissant à un rang supérieur, celui de héros. Bien entendu, il n’est pas dit comment des lions arrivent sur une île lointaine, Non-sachante, située par le narrateur au milieu de l’Océant… mais cela importe peu.

En réalité, cette scène affirme la transition vers l’âge adulte, en lui permettant de déployer sa force — il combat les lions en corps à corps — autant que son astuce — il organise un piège dans lequel les fauves se précipiteront. Ce qui m’intrigue, c’est que l’on ignore quel âge il a véritablement : seul prime le rite de passage, sorte d’obligation dans les romans de chevalerie, ici à la manière d’un Ulysse, pour la ruse, d’un Hercule pour la puissance.

Le dessin d'Emiliano propose ici une contre-plongée qui accentue la sensation de domination : Ségurant est au-dessus de l'animal, qui a plongé tête baissée dans la fosse aménagée pour le perdre. Bien qu'il n'en ait représenté qu'un, le texte originel fait bien état de plusieurs lions [traduction aux éditions Les Belles Lettres].

Le lion et le dragon sont des bêtes récurrentes dans l’imaginaire arthurien. Avec Ségurant, ce qui devient fascinant, c’est que son aventure commence avec des lions, pour aller vers le dragon, alors qu’Yvain rencontre un dragon et un lion qui s’affrontent, et aidera le second — ce qui aboutira à sa domestication. Les effets sont totalement inversés. Et ce n’est qu’un début… »

Comique de situation

« Ségurant et son comparse Golistan s’installent pour manger dans une taverne : nous sommes au cœur du quotidien dans l’univers médiéval, mais également dans l’imaginaire véhiculé. Pourtant, en ces lieux, surgit soudainement le merveilleux, l’impensable. C’est une dimension burlesque, qui suit de manière très fidèle le texte originel.

Car les aventures de Ségurant ont une dimension fantastique, mais également comique, parce qu’elles jouent avec la réalité quotidienne. Les récits présentent un intérêt particulier pour les paysans, chose nouvelle dans le roman courtois. D’ordinaire, les classes humbles, les personnages de modeste extraction n’ont pas leur place.

Mais dans cette période de la fin du XIIe, début XIIIe siècle, villes et campagnes entrent en littérature : on s’ouvre à la société de son époque. Lancelot, embarqué dans sa charrette, c’était la paysannerie grossière. Dans Ségurant, c’est un réalisme qui jongle entre le grotesque et le picaresque : de là, cette comparaison avec Don Quichotte.

On assiste aussi à la représentation de la classe bourgeoise, qui émerge dans des romans — qu’ils commandent, certes avec des matières de fabrication moins coûteuses que la noblesse, mais dont les récits finissent par les intégrer, du fait qu’ils en sont les destinataires. C’est d’ailleurs en parallèle qu’une nouvelle langue émerge, la langue romane, qui dans les ouvrages imite le parler quotidien…

Tout est réuni pour que naisse une nouvelle littérature. »

