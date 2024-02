Quand les légionnaires romains marchaient sur l'Écosse

Yves H. a produit le scénario de la BD réalisée avec son père, Hermann. Pour ActuaLitté, il revient sur certaines de ses cases, apportant des détails et explications qui éclairent plus largement cette aventure.

Il était une fois en Écosse...

Nous sommes en 84 après Jésus-Christ. Sur les terres d’Écosse, une légion romaine marche — pas même sur un sentier, à même la terre…

« Brigantus s’ouvre comme une pièce de théâtre : le rideau est noir, pas un noir absolu, mais celui du rêve, des formes fantomatiques, comme si l’on fermait les yeux. L’ambiance du récit est sombre, mais sans en révéler dès l’introduction toute l’histoire, nous souhaitions jouer sur cet effet.

La voix off qui intervient tout au long de ce drapé, emprunte aux effets cinématographiques. Dans un plan rapproché, nous plongeons au cœur de l’action : la partie supérieure de l’image est noyée dans le noir des ténèbres, seules les jambes en sortent, créant une sorte de bête qui marche. C’est physique, organique et onirique. Le tout accompagné de cette voix off qui s’intègre pleinement au mouvement », raconte le scénariste.

Ce qui confère à cette scène une dimension plus théâtrale encore tient à ce que le rideau de ténèbres qui l’ouvre se dissipera pour finalement se répandre sur l’ensemble du récit.

Si le plan large a tendance à tenir éloigné de l’action, celui-ci nous met dans les pas des légionnaires. Le groupe monstrueux — un corps spectral noir, porté par des jambes armées — s’avance, comme un élément mécanique. On est proche de ce que Victor Hugo, pour rester dans le théâtre, faisait dire à Hernani : « Je suis une force qui va. »

CHRONIQUE – Brigantus, soldat romain en quête de rédemption

« Notre projet, avec Brigantus, n’était pas de réaliser une bande dessinée historique rigoureuse ni un ouvrage documentaire : au départ, c’est l’envie de se replonger dans une époque et d’en extraire une ambiance pour raconter une histoire. Le talent de mon père, Hermann, tient à ce qu’il n’a pas besoin de beaucoup pour s’imprégner d’un environnement, d’une période. Il a cette capacité à reproduire les circonstances, de façon instinctive, comme s’il y avait pris part.

Souvent, je dis qu’il a traversé 50.000 existences, et que celle de la légion romaine en est une. »

Bienvenue chez les Pictes

« Les Pictes, ces Celtes d’Écosse, aussi appelés Calédoniens, reflètent notre intention de ne pas reproduire un événement historique, mais d’utiliser un contexte. Sur ce peuple, nous savons peu de choses — les historiens romains qui en parlent n’y avaient jamais mis les pieds. »

Nous sommes sous le règne des Flaviens — de Domitien, plus particulièrement. Pictus, en latin, désigne ce qui est peint. La question était de savoir exactement si l’on parlait de dessins ou de tatouages, et la vérité historique manque de documentation.

« Pour des raisons de commodité, nous avons opté pour des visages peints en bleu. Cela appuie également des références littéraires comme cinématographiques, comme Braveheart. Personnellement, je n’ai pas de vision manichéenne des événements : les gentils Pictes victimes agressés, les vilains Romains conquérants contre les Barbares : l’Histoire est toujours plus nuancée. Loin de Rome, les légions tendaient à perdre leur organisation si structurée, manquant de temps pour installer leur campement et devant composer avec leur environnement… »

Comme disait Prévert : « Quelle connerie, la guerre. »

« La force de cette case réside dans le mouvement et la violence qui s’y expriment : on croirait à tort que les Pictes étaient une société où l’on envoyait de pauvres bougres à la guerre. Ils avaient de véritables guerriers, qui s’entraînaient au combat et jouissaient d’un statut supérieur dans leur organisation. Malgré leur équipement sommaire, en regard des armes romaines, ils savaient se battre. »

Un affrontement violent qui éclate, et symbolise aussi cette folie militaire. « Les troupes envoyées, les morts disparus lors de ces conquêtes prennent une dimension plus futile encore : les Pictes n’ont pas réellement gagné la guerre contre Rome. Rome n’a pas trouvé sur leur territoire ce qu’elle cherchait et de ce fait, la conquête a été avortée. Mais oui, ils ont tenu tête à l’armée romaine, qui n’était pas des moindres… »